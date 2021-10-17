不畏內線案衝擊，台灣東洋（4105）17日宣布，旗下開發用於「急性前骨髓細胞白血病」的學名藥「三氧化二砷」Arsenic Trioxide，取得美國FDA藥證，開啟東洋前進美國市場先例，指標意義濃厚。

東洋表示，取得首件獲美國藥證的自有開發藥品，突顯公司布局全球市場的決心。該藥品當年是在國內眾多醫師建議與病友期待下開發，並成功於2002年獲食藥署許可領證，是國內適用「急性前骨髓細胞白血病」的首張藥證，Arsenic Trioxide目前也行銷至越南、菲律賓、馬來西亞、泰國等東南亞國家。

此外，東洋也在2018年與國際大廠合作開發學名藥「三氧化二砷」Arsenic Trioxide的歐美市場，由國際大廠負責海外市場的註冊與銷售，東洋則依藥品開發時程領取里程碑授權金，藥品上市後，另計供貨利潤。目前該學名藥能獲得FDA正式核可並取得藥證，也將加速公司品牌國際能見度提升。

有鑑於Arsenic Trioxide的原料具高毒性，東洋在此次藥品開發過程中，即同步擬定對環境更友善的製程方案，並與中央大學合作成功研發砷離子回收技術，並將相關技術導入生產過程，讓汙水處理達到可排放標準。

受惠流感疫苗、新冠疫苗陸續出貨，東洋自結9月稅後純益1.23億元，月增102.3％、年減3.42％，每股賺0.49元；不過因與美時的藥品經銷協議，遭公平會裁罰2.2億元，第二季認列罰鍰，導致純益降至不到億元，該公司累計前三季純益4.9億元，年減25.76％，每股純益1.97元。

東洋今年公費流感疫苗今取得89萬劑、得標金額為2.15億元，數量與得標金額都較去年成長逾6成，9月起開始出貨，此外因自費疫苗需求量成長，法人預期將有助於與原廠爭取更多疫苗，下半年營運將有不錯的成長力道。