幼兒園群聚若染Delta 侯友宜：立即取消內用 10:402021/09/07 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 幼兒園案基因定序還沒出來 侯友宜：只要是Delta內用就會取消。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市某幼兒園確診增加到15人染疫，目前基因定序尚未出爐，新北市長侯友宜表示，先前新北曾訂定規範，只要有1例Delta確診，內用就會立刻取消。 侯友宜說，面對Delta全面迎戰，要更戒慎恐懼嚴格落實管控保持低度活動，因為脫口吃飯危險，只要確定，新北市餐廳內用一律取消。 至於新北該不該升三級，侯友宜說，升三級是中央的權力，如果是Delta建議中央該升就升。 盤點這大咖3次預警沒人聽 媒體人嘆：結果Delta又進來了 幼兒園再增5確診不排除和機師有關 侯友宜：確定染Delta建議升三級 #Delta #幼兒園 #基因定序 #內用 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 侯友宜宣布 幼兒確診視同Delta病毒 新北市備戰強化二級警戒 22:362021/09/06 政治 累計11人確診 新北視同Delta病毒 強化二級警戒！板橋幼兒園群聚個案會更多 04:102021/09/07 焦點要聞 議員建議新北編預算買疫苗 侯友宜：不如中央盡快引進 12:172021/09/06 生活 110萬則簡訊嚇死人 桃園目前警戒不會提升！2機師定序今出爐 Delta可能性大 04:102021/09/06 焦點要聞 幼兒園師打過莫德納仍確診 侯友宜：跟機師染疫無關 10:412021/09/06 生活 對抗Delta 侯：1周可恢復1043間專責病房 04:102021/09/07 焦點要聞 解隔離後爆感染Delta 柯文哲：基因定序若是必須工作中央要思考系統重整 16:332021/09/06 生活 上次是3＋11 國民黨批防疫破口就在國門 04:102021/09/06 焦點要聞 侯友宜宣布新北進入「強化二級警戒」 網轟蔡政府：天理何在 07:582021/09/07 政治 機組員違規 蘇揆要航空公司連坐 04:102021/09/07 焦點要聞 新北幼兒園染疫增5例 有家長從埃及回來 10:252021/09/07 生活 生活熱門新聞 新北幼兒園群聚感染 醫嘆「如預期爆了」 他：隔離將是大工程 - 生活 新北幼兒園8童確診 恐怖環節曝光 眾人一看驚：慘了 - 生活 防堵Delta 台中市即起禁戶外烤肉 家門口、樓頂也不行 - 生活 印度神童恐怖預言又中 再拋震撼彈 曝下一波巨大災難 - 生活 幼兒園師Ct值超嚇人 專家：傳給這族群 後果不堪設想 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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