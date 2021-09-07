新北市某幼兒園確診增加到15人染疫，目前基因定序尚未出爐，新北市長侯友宜表示，先前新北曾訂定規範，只要有1例Delta確診，內用就會立刻取消。

侯友宜說，面對Delta全面迎戰，要更戒慎恐懼嚴格落實管控保持低度活動，因為脫口吃飯危險，只要確定，新北市餐廳內用一律取消。

至於新北該不該升三級，侯友宜說，升三級是中央的權力，如果是Delta建議中央該升就升。