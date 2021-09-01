新北市今天（1日）又見清零，侯友宜表示，新北市因應今日開學，除了規定學生午餐需使用隔板、不共食不交談，教學器材輪替前消毒、避免共用外，體育課也要調整授課內容；而目前學生BNT疫苗接種計畫中，新北市目前有17萬萬名學生，將依中央規劃到校集中接種，將會陸續調查意願並造冊。
侯友宜呼籲，最近境外移入個案基因定序都是Delta病毒居多，不能不小心，雖然目前防疫警戒二級，全國疫情非常穩定，但面對Delta病毒，不管未來集中檢疫所的醫療量能，還有防疫作為，要參酌全世界的新方法尤其今天各級學校正式開學，將要求落實防疫措施。下午三點侯友宜將有最新說明。
侯友宜呼籲，Delta傳播力遠超過Alpha病毒，除了新科技的遠距醫療虛擬病房，不管是集中檢疫所醫療量能或是防疫作為，要參酌世界各地作法與戰略，海島型國家用什麼方式有效，衛生單位要及早做好因應。
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