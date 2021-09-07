新北板橋某幼兒園群聚感染累計16例確診，新北市長侯友宜今主持疫情記者會表示，目前疫調中，感染幼兒最高CT值35.5、家長CT值29，CT值都大於感染老師，市府除採檢也會做血清抗體檢驗，一併調查希望釐清感染源，建請見中央做基因定序的過程中跟其他基因定序做比對。

新北市衛生局長陳潤秋補充說，目前看到幼兒園整體狀況，到底是老師傳給學生或學生傳給老師？將加驗血清抗體進一步釐清感染源。

針對爆發感染的板橋區是否應進行全面停課？新北市教育局副局長劉明超說，新北依照出現1例確診，同班被匡列者停課14天，全校預防性停課3天；2例以上全校停課14天，出現1例Delta全校停課14天的停課標準執行，學校單位也會針對學校環境，學生加強衛教，清消頻率也會加強，如民眾或學生家長有任何疑慮，歡迎到快篩站篩檢。

新北副市長劉和然說，Delta病毒如果真的進來對我們國內衝擊會非常大，市府規範停課時沒想要造成所有市民恐慌，停課安排以這次為例是集中在某個幼兒園，就算移到別的學校幼兒園，也是開學前後曾轉到另一學校，並非是不同學校有不同案例產生，所以很多家長擔心是否是普遍狀況，這部份我們會持續掌控。