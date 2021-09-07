【愛傳媒黃珊珊專欄】Delta病毒來勢洶洶，現在入境的幾乎有八成都是Delta，我在開疫調會議的時候，也把所有疑似的個案，採用最高規格匡列，「料敵從寬、禦敵從嚴」，才能防止Delta病毒進入社區，畢竟我們真的沒有重蹈五月份夢魘的本錢。

今天最重要的就是新北市幼兒園發生群聚感染案件，台北市有1位孩子，8月份曾到那所幼兒園上課，9月份時回到台北的幼兒園上課3天，我們面對病毒、戒慎恐懼。或許大家會擔心，有家長的足跡會到台北，但比起無意義的獵巫行動，我更希望讓整件事回歸科學。

為了避免擴大感染，我們先採取預防性停課，新北市政府也正在進行疫調，雙北本來就是共同生活圈，希望能將足跡和接觸者一一釐清，趕快把病毒隔離。

接下來，我擔心的是，如果這些孩子們出現確診，爸爸媽媽們該怎麼陪同照顧，如果照顧者是爺爺奶奶，又該怎麼防堵疫情再擴大？牽一髮動全身，每個案子都必須小心謹慎，就算疫情趨緩，也要注重每一項細節，千萬不能讓疫情再次翻轉，提高警覺、擴大篩檢是我們現在的原則。

同樣身為人母，我一定要跑得比病毒更快，才能保護這些孩子們。

作者為台北市副市長

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