與AIT新處長見面 侯友宜：談防疫與經濟 16:022021/08/31 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 與AIT新處長見面 侯友宜：談防疫談經濟。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 AIT處長孫曉雅繼昨日與台北市長柯文哲見面後，今日與新北市長侯友宜見面，侯友宜今表示，AIT長期跟新北友誼永固，這次孫處長到新北走走，雙方談的是如何防疫與促進經濟產業更蓬勃發展。 侯友宜說，不管是酈英傑前處長，還是新任的孫處長，彼此之間友誼不變、感情不變，這次見面主要談雙方有沒有什麼可以互相幫助的。 全球極端氣候頻傳 新北青年氣候論壇共思出路 暫停區間測速北宜事故飆七成 侯友宜籲中央儘速恢復 #孫曉雅 #處長 #AIT #侯友宜 #新北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連勝文主張國民黨應牽回兩岸弄斷的線 侯友宜：先把疫情守好 12:102021/08/31 政治 新北全運會公布獎牌設計 盧彥勳獲頒勳章 14:362021/08/31 體育 侯友宜籲設停課機制 中央指可依狀況早復課 04:102021/08/31 焦點要聞 國銀出高價 就怕買到空殼子 04:102021/08/31 財經焦點 甄莉管教兒女標準不同 女兒撂狠話：老了別找我 03:292021/08/31 娛樂 陳竹昇找許芳宜演初戀被虧自肥 04:102021/08/31 娛樂新聞 公費快篩 82基層診所揪社區黑數 04:102021/08/31 焦點要聞 新莊螺絲製造廠老闆獻愛 6年捐贈新北3台復康巴士 14:192021/08/31 寶島 開學收心把書房煥新 04:102021/08/31 時尚消費 羅東遊藝場之戰 宜蘭打造防疫大網 04:102021/08/31 地方新聞 明天開學 侯視察校園防疫措施 04:102021/08/31 地方新聞 政治熱門新聞 論文門最新發展讓他死心！ 蘇偉碩籲蔡英文請辭以謝國人 - 政治 - 旺報 網友問「為什麼國民黨不爭氣？」 羅智強這樣回答 - 政治 看到謝志偉大戰郭正亮 媒體人嗆他一句話 - 政治 最後一位離開阿富汗的美軍照片曝光 陳文茜揭背後意義 - 政治 趙少康超正小編曝光 10小時狂吸近3000讚 「老闆」忍不住回一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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