AIT處長孫曉雅繼昨日與台北市長柯文哲見面後，今日與新北市長侯友宜見面，侯友宜今表示，AIT長期跟新北友誼永固，這次孫處長到新北走走，雙方談的是如何防疫與促進經濟產業更蓬勃發展。

侯友宜說，不管是酈英傑前處長，還是新任的孫處長，彼此之間友誼不變、感情不變，這次見面主要談雙方有沒有什麼可以互相幫助的。