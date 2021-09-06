男團C.T.O轉戰廣播界。（創造力娛樂提供）

男團C.T.O年初赴韓發展邀約不斷 可惜因疫情影響導致許多活動延期甚至取消，但4人不氣餒開啟「斜槓男團」模式、轉職廣播界，除了發想每一集不同主題，C.T.O更包辦節目製作 。昨（5日）播出暖身集，C.T.O暢談剛結束的金曲獎 ，提起曾同場多次的李友廷與新人王擦身而過，大伙兒紛紛感到可惜，對李友廷隔天的感想文印象深刻 ，尤其其中一段感謝媽媽將他的吉他摔壞，才有動力繼續往音樂這條路前進，振緯打趣希望有人能夠砸壞他的鋼琴 ，期許自己像李友廷一樣有才華。

C.T.O在疫情期間、無法外出的日子依然各自精采，團員宇慶 籌備著新的服裝品牌，把對美的敏銳實際記錄下來，將在未來與大家見面；仕偉平常對甜點的熱愛，也利用疫情在家的這段時間研究一番，迫不及待想與紛絲分享；振緯把對音樂的執著發揮的淋漓盡致，當起了音樂製作人；而住在台中的薛恩，平常因為工作忙碌，鮮少時間與家人相處，趁疫情彌補親情共享天倫之外，還跟媽媽習得一身廚藝。