海洋廢棄物百百款，廢棄漁網具更是生態殺手，新北市與海保署將於10日共同舉辦「廢漁網回收機制教育訓練暨說明會」，強化漁民對回收運作系統的了解，教導廢棄漁網收購前的清潔，淡水第二漁港的回收中心細部處理過程等，讓廢棄漁網得以再製，回到循環經濟系統。

漁業處指出，漁船在使用網具捕撈時，部分網具因拉扯斷裂，隨海流、潮汐等漂流至礁岩區形成礁區覆網，礁岩附近生物被破碎網具纏繞無法掙脫，其餘生物靠近，周而復始無聲無形進行，影響環境生態，而據行政院全國海岸淨灘成果分析顯示，廢漁網漁具及保麗龍為海漂垃圾的主要污染源頭。

漁業處表示，為減少廢棄漁網具流入海中，除透過刺網實名制，及定期的覆網清除工作外，去年起新北開始辦理廢漁網回收再利用計畫，今年再度延續此計畫，辦理教育訓練暨說明會，強化漁民對回收運作系統的了解，減輕海洋生態負擔。

漁業處指出，去年新北藉此計畫成功收購23.075噸廢棄漁網，超過原訂20噸目標值，今年再度與海保署及淡水區漁會攜手合作延續，回收目標量提高至30噸。

淡水區漁會表示，漁民漁作離不開漁網，老化或破損的網具過去因無人收購，只能廢棄物形式丟棄處理，造成港區環境髒亂，漁民也無所適從。此次教育訓練特別安排塑膠中心講師林沛樺，帶領大家到廢漁網工作區現場演練，親身體驗與瞭解廢漁網材質及判斷方式，歡迎所有愛海洋愛環境的朋友們報名。