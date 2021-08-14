香港文匯網報導，中國南方航空貨運有限公司（簡稱「南貨航」）8月13日正式獲得民航中南地區管理局頒發的《航空承運人運行合格證》，標誌著南貨航正式成為中國南方航空股份有限公司(以下簡稱「南航股份公司」)旗下具備公共航空運輸承運資格的貨運航空公司，對提高中國大陸的國際航空貨運能力，穩定全球供應鏈，服務構建「雙循環」新發展格局，以及建設交通強國、民航強國等具有重要意義。

南貨航是南航股份公司全資子公司，註冊資本為10億元人民幣。南貨航按中國民航獨立121部全貨運航空公司組建，主基地設在廣州白雲國際機場，具有獨立的航權和時刻，使用南航二字代碼CZ，航徽標識與南航保持一致，機身兼顧南貨航元素。

粵港澳大灣區是中國最重要的航空貨源地之一，新興產業客戶如高端電子設備製造業及跨境電商客戶雲集於此。作為主基地位於大灣區核心區域的貨運航司，南貨航的成立，有利於提高南航貨機運行效率，提升航空貨運核心競爭力，為客戶提供高質量的全球航空貨運服務，將更好地服務於粵港澳大灣區在國家對外開放中的功能和作用。

除提供普貨運輸服務以外，南貨航將著重為高端製造業、跨境電商以及生鮮、冷鏈等市場開拓提供貨機運力保障。同時，南貨航將持續完善在歐美亞太地區主要航空貨運市場的佈局，通過專業化、精細化的經營管理，不斷提升航班的運行及銜接效率，進一步提升南貨航在廣州樞紐的國際中轉能力以及在廣州、上海兩地的貨機聯動，實現貨機營運效率和網路聯動效率的提升。

目前，南航擁有大陸國內最大的B-777貨機機隊，航空貨運產業具備良好的發展基礎。南貨航以廣州、上海為雙樞紐，將運營14架B-777F全貨機，執飛19條洲際貨運航線，與南航800多架客機網路對接，構建覆蓋歐美及亞太的航線網絡。

十四五期間，作為國家「一帶一路」建設的重要支撐，南貨航將發揮南航優質的航空運輸資源優勢，進一步擴大機隊規模、增加運力投放，為我國產業鏈供應鏈的穩定提供優質高效的國際運力支持。