鐵道局中部工程處強制接管南鐵半拆戶黃春香家，並驅離50多名聲援者，被批「搶民宅」。中工處副處長吳志仁表示，台南鐵路地下化原本預定2016年通車，但目前已延至2024年通車，嚴重影響到台南的都市發展，鑑於如果用地未取得，整個地下化的期程將持續落後，因此今天的執行是「考量工程的進行」。

吳志仁還指出，對於黃春香家後續重建部分，鐵道局也會盡全力協助其所需。黃春香家原本地坪約34坪，半拆後剩約15坪，地上及建物拆遷補償費用約900多萬元，目前已匯入黃春香的帳戶。

針對黃春香質疑去年7月簽切結書時，鐵道局有同意不要拆樓梯，現在卻又來拆除，沒有遵守承諾。吳志仁也澄清說，一切都是按照路權限辦理建物點交，切結書並沒有提到不拆樓梯。今天將先做臨時支撐的加固作業，再進行路權範圍內的土地、建物拆除作業，另還會拆除非結構的部分，包括樓梯。

至於聲援學生不滿被警方驅離一事，警方也強調，基於安全考量，警方只是協助中工處將相關人員帶離現場，並無限制人身自由。

台南市政府表示，鐵道局中工處已提出補償方案並匯入黃春香帳戶，交通部也承諾盡全力協助其所需，市府尊重交通部的政策推動。