考試院長黃榮村今就職滿週年，黃榮村發表談話強調，考試院當為一個憲法機關，應想辦法去實現「選賢與能」的中心思想，這也是當為稱職國家人力資源部門的起點。

黃榮村表示，在考試院第13屆快滿一周年同時，應趁此機會檢討是否在政策法令的擬定及推動上，已經與時俱進；在機關治理上已經呼應國內外形勢，做出實質的反省與革新；對努力工作克服困難的機關與同仁，更要趁此機會表達感謝與期許之意。

考試院今舉行考試院會，除了黃榮村，考試院秘書長劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏及公務人員保障暨培訓委員會主委郝培芝也發表周年成果報告。

黃榮村指出，期許考試院繼續進行動態革新，調整出一個現代政府應有的思維和面貌，讓社會相信，考試院確有能力拔擢出符合現代政府需求與社會各個重要行業的優秀人才。

黃榮村表示，期許考試院持續動態革新，調整出現代政府應該有的思維和面貌，讓社會相信，考試院確有能力拔擢出符合現代政府需求與社會各個重要行業的優秀人才。

黃榮村說，過去一年考試院已經開啟有效的改造工程，希望更快成為一個有中心思想、專業、有效率、現代化，而且經常在國際脈絡中思考問題解決問題的大團隊。

黃榮村強調，期待第二年在數位轉型方面，可以有更大的進步；除了完成數位證書系統的建置，也能建立人力資料庫開放與學界共同研究的機制。在考選、銓敘、保訓和基金監管等方面，所有制度都能夠持續精進。已經送立法院審議的法案，盼能夠促成儘速修法完成。

他說，預定要提出的服務法、保障法、專技轉公職、退撫112年新制，還有跨院合作的法律專業人員考試整合，也能依照既定時程提出。

劉建忻說，周年成果報告其實只是各部會一年來施政的摘要，強調業務有具體進展、觀念突破創新、及制度重大變革的相關項目。這些內容也呈現出，考試院和所有政府部門合作，共同因應國家所面臨的全球化、數位化、少子高齡化、專業化、以及與疫情共存的各種挑戰，同時也伴隨人權價值的提升一起進步。