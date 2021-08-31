紅蟳米糕

【旅遊經 洪書瑱報導】

今(2021)甫獲得米其林一星殊榮的「富錦樹台菜香檳敦北店」於2014年創立以來，即以「在地台菜料理，法式飲食節奏」概念翻轉台菜飲食型態，和大家傳統記憶中的台菜不同，提倡不催菜、不拼酒，在悠閒舒適環境中享受慢食樂趣，也為「台式宴飲新文化」寫下屬於自己的一頁！而米其林一星富錦樹台菜香檳敦北店雖然不是第一間米其林台菜餐廳，它用自己穩定的步伐，走向國際，是首間跨足海外的台菜餐廳！

當台菜遇見香檳會有什麼火花呢？以香檳佐台菜是我們另一個引領潮流的概念，因為不分國籍、香檳是美食同好的共同語言！店內香檳酒單一字排開多達17支，從百搭的入門款到講年份的頂級款兼備，都是Jay親自嚴選的經典。隨著餐廳漸開的知名度與口碑，Jay創店以來力求凸顯的「台菜價值」也如香檳杯中不斷湧現的華麗氣泡、持續攀升。

富錦樹台菜香檳_敦北店

富錦樹台菜香檳，讓台菜與香檳相遇，綻放出美食火花

富錦樹台菜香檳 工作團隊「富錦樹台菜香檳敦北店」獨樹一格的用餐情調結合熱絡台式料理與雅緻法國香檳，所呈現東西方精髓深得美食愛好者青睞，且不分國別，今年再獲《2021 年臺北臺中米其林指南》一星殊榮，旅居加拿大、日本多年的創辦人吳羽傑Jay欣慰表示，長久以來，我希望用台菜「把台灣帶向世界、把世界帶進台灣」的夢想終於實現了！「富錦樹台菜香檳」有幸得到國際最權威的米其林指南肯定，對我和團隊而言無疑是莫大鼓勵！

Jay是土生土長的台南之子，家中從事乾貨買賣事業，故他自幼便對「食材」與「料理」培養出敏銳的鑑賞力，成年後旅居加拿大多倫多、日本東京等地，更加拓展了豐富且國際化的飲食觀。相信「人的一切發展都以生活為本」，Jay回國後將多個自己喜愛的國際品牌引進台灣，也因此衍生許多宴請外賓與合作夥伴的需求，他表示：「我以前在國外唸書，用餐習慣就是菜跟酒搭配，但在國內請人吃台灣菜卻難得有餐酒合一又提供合宜服務的地方，於是起心動念開一家各方面都balance（均衡）的餐廳。」

而「富錦樹台菜香檳敦北店」除了獲選米其林星級名單外，還曾入選《Monocle》全球旅遊五十大景點（2014）、《LV City Guide》台灣必訪餐廳（2016）、台北市政府十大台菜餐廳（2018）、美國美食評論《EATER》推薦台北餐廳（2019），與日媒《飲食店經營》封面故事（2019）等海內外媒體肯定，儼然已是台北市最國際化的台菜新指標。

樹子水蓮

油條蒜蓉鮮蚵

老皮嫩肉

特調白斬雞

富錦佛跳牆

松花蒼蠅頭

蜜棗煨肉

「富錦樹台菜香檳敦北店」菜單反映台灣發展兼容並蓄的多元風情，許多菜餚具家鄉味，甚至為人們所熟悉，從常民小炒如「寶島米粉」、「樹子水蓮」、鮮活海產攤必備的「油條蒜蓉鮮蚵」、經典辦桌料理「紅蟳米糕」，到「特調白斬雞」、「佛跳牆」、「魷魚螺肉蒜」等酒家菜代表一應俱全，甚至因緣際會在台落地生根的外省味也被納入廣義的「新台菜」之列，例如「松花蒼蠅頭」、「富錦口水雞」、「老皮嫩肉」都是店內極受歡迎的人氣佳餚。這是舊雨們必點菜色，也是新知們點選菜色指南！

「富錦樹台菜香檳敦北店」另一個靈魂人物-行政主廚黃旅毅，年紀未超過40歲，入行卻已接近20年，黃主廚擅長以傳統台式料理為基礎，加入提升風味的精進作法，將之轉化爲更具識別度與市場性的美饌。

主廚黃旅毅表示：「食材是決定料理美味的關鍵，廚師只要在品質上確實把關，不需要過度烹煮或調味，就能呈現食物的原味與特色。」坐鎮開放式廚房中，黃主廚運籌帷幄隨時觀察客人用餐反應、進而掌握出菜品質，客人如有任何回饋意見，也能在第一時間收到。

而值得一提的是──「富錦樹台菜香檳敦北店」雖不是今年米其林指南唯一摘星的台菜餐廳，卻是唯一成功跨足海外的星級台菜。2017年即有日本餐飲集團邀請我們至日本拓點，歷時兩年籌備，克服食材取得的種種困難「富錦樹台菜香檳日本橋店」於2019年正式插旗東京，並成為當地時尚餐飲的指標之一。除此之外，今(2021)年4月「富錦樹台菜香檳大直店」開幕，沈穩內斂的「現代新古典風格」希望吸引更多人體驗餐酒搭配之樂、共譜台式宴飲新文化。

提醒您，飲酒過量有礙身體健康！

圖片：業者提供