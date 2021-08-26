台中市東區樂業國小校園因化糞池未納入汙水下水道，週邊常有惡臭飄出。經市議員邱素貞積極爭取教育局補助校園汙水管線改善工程經費200萬元，未來整合校園生活廢水，汙排水集中排放至公共汙水下水道，將改善異味問題降低對環境衝擊與危害。校方強調，改善工程預計年底完工。

邱素貞指出，樂業國小樂業南路側水溝常有惡臭飄出，影響附近居民環境衛生甚鉅，加上鄰近大樓集合式住宅、生鮮營銷店鋪、建國市場等，均配合水利局進行汙水接管，她特會同教育局、水利局、泉源里長羅文甫與樂業國小辦理會勘外，多次在市議會質詢要求儘速改善解決。

樂業國小校長吳桂芬說，感謝邱素貞議員積極爭取補助經費，學校已接獲教育局同意補助管線改善經費200萬元公文，預計今年9月開始委託規劃設計，12月完工。未來校園汙水管線改善，將由現有化糞池區配管至樂業南路側溝，可有效改善校園週邊水溝異味，並可減少校園內病媒蚊孳生提升校園環境衛生。