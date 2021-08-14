「Ramen is sooo good（拉麵好好吃）」，這則貼文在特斯拉執行長、全球第三富豪馬斯克的Twitter貼出後，超過30萬人按讚。讓他發文稱讚的拉麵，不是來自米其林大廚，而是一名台灣前半導體工程師。

他是Yo-Kai Express創辦人林志鴻。從待了12年的台灣半導體大廠日月光離職後創業，他打造出這台自動拉麵販賣機，按下按鈕，短短45秒，一碗現煮拉麵上桌。

靠黃金參數，突破口感門檻

如今，從特斯拉、Netflix到萬豪酒店，以及台灣的亞東、部桃等醫院，都看得到這機器。全球已有約35台，以每台每天銷售40碗拉麵計算，1年營收可達約新台幣1億8千萬元。預計到今年底，機台布建數將達約2百台，A輪前的募資總額已達7百萬美元。

一名半導體工程師，為什麼選擇離職去做拉麵機？

「我一直是不太安守本分的人，」林志鴻自承。半導體的工作，他只能跟著SOP做事，對他來說，逐漸失去挑戰，而想從創業裡找回熱情。

2016年某天，他半夜才跟客戶開完會，肚子餓，只有泡麵或微波食品可選。他靈光一閃，「如果有台自動煮麵機呢？」上網查發現，日本的確有這種機器，但技術停留在40年前。

「我就想，能否用感測器或半導體製程的概念，把食材或加熱方式做些改變？」林志鴻說。

創業前2年沒有收入，他只能1人兼2份工，用白天正職的薪水養夢想。「那時一天只睡1到3小時，」林志鴻苦笑。

當時想找廠商合作，也不斷碰壁。

他一股傻勁去找日本拉麵食材商，說他想做熱食販賣機，但對方說，「不想跟日本人以外的人打交道，」立刻被拒絕。

台灣自動販賣機業者跟他說，他們沒做過這種機器，也不願貿然投入研發，免得血本無歸。

但他不死心，花了50萬美元先做出一台原型機，把美國的日本拉麵前3大食材供應商找來試吃拉麵，才談成合作。「他（指廠商）發現比一般微波爐還好吃，他就被說服。」

經過2年開發，Yo-Kai Express的第一台販賣機終於推出。

他的商業模式是：每台機器就像一個通路，可向要上架的餐飲品牌收上架費，或按銷售金額分潤。甚至替餐廳開發專屬機台，並提供販賣機需要的冷凍食材，如同膠囊咖啡機，賣機器，也賣耗材。

但這台機器最難的技術門檻在於，如何讓食材在冷凍和加熱的過程，口感不被破壞？

首先，光是要找到對的麵條比率，他們就在不同品牌的麵粉和水量間，試了不下百種組合；煮麵的時間長短，也是以毫秒為單位做實驗。

「一份麵，可以從煮15秒、15.5秒，一直做（實驗）到1分30秒。」他回憶，最高紀錄，曾一天煮了3千公斤的麵條。這過程只能不停試錯，找到最佳參數。

這台販賣機裡裝了約3百個感測器，測量溫度、時間和壓力。如今，不只拉麵，他們也已掌握越南河粉、台灣牛肉麵等近30種食譜的「黃金參數」。

「他能把食品前置製程做到，配合他的機器才有高效表現，」餐飲科技創業加速器扶田資本共同創辦人王心怡指出。

半導體出身的林志鴻，研發成功後，便進行專利布局。同時，核心技術如材料烹煮細節，仍掌握手上，加熱系統自行組裝。

鎖定矽谷人脈，打進特斯拉

機器做好只是第一步，如何說服市場採用，又是另一大挑戰。

林志鴻先鎖定較願意採用新技術的矽谷新創，打響口碑。

他先找出新創公司的痛點，提升人才的效率。「在美國，開車出去吃飯，來回至少2小時，我幫你省下這時間。」他說。

林志鴻也透過他在矽谷的人脈和LinkedIn四處推銷，好不容易，花了2個月才把特斯拉員工餐廳負責人約出來吃拉麵，1週後，對方決定導入。

創新，往往來自不同領域的結合。林志鴻沒有餐飲背景，反而讓他跳脫框架思考，但如何在口味和成本取得平衡，將是他未來艱辛的挑戰。