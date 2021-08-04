東京奧運中華代表團羽球隊創下歷年來最佳成績，今(4日)下午將光榮返國，本屆奧運羽球代表隊拿下一金一銀史上最佳成績，政府高層為了表彰功績與恭賀選手，下令空軍派出四架幻象戰機，以總統級高規格禮遇，在選手搭乘的華航CI-101班機進入我國防空識別區後，一路伴飛回到桃園機場，過程並將施放熱焰彈慶祝。

本屆奧運羽球代表隊「麟洋配」李洋、王齊麟在本季奧運羽球項目，搶下台灣史上首面羽球奧運金牌，球后戴資穎也成功奪下銀牌，創下空前佳績。今天下午羽球隊成員，包括教練蔡佳欣、賴建誠、陳宏麟、欒 勁、萬佳鑫及選手周天成、王子維、王齊麟、李洋、戴資穎，物理治療師高敏珊、防護員王詩婷共12人，搭乘中華航空CI- 101班機光榮返國，並於5時20分抵達桃園國際機場。

政府高層昨天下午下令空軍司令部，安排空軍新竹基地派出幻象2000戰機，前往我國防空識別區的OSTER管制點迎接，在專機進入防空識別區後，將在左右側方別由兩架幻象戰機一路伴飛，在空中進行迎接，並在天候狀況允許下，施放熱焰彈慶祝。

空軍表示，下午將會派出六架幻象戰機升空，除了四架任務機外，另外還有一架預備機，及一架攝影機，實際上將有六架在空迎接。

據了解，政府這次派出戰機伴飛專機迎接奧運選手並非首次，在2018年雅加達亞運，中華隊創下17金、19銀和31銅佳績，當時高層也下令在最後一批選手返國時，安排F-16戰機升空迎接。