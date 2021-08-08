RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機墜毀

1架美國空軍無人機周五在北達科他州大福克斯空軍基地（Grand Forks Air Force Base）北方墜毀，而它的身價比以昂貴聞名的F-35隱形戰機還高。

據「任務與目標」（TASK & PURPOSE）和《動力》（The Drive）網報導，這架RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機價值2.22億美元（約61億台幣），比目前已降價為7800萬美元（近22億台幣）的F-35貴了1.44億美元（約40億台幣）。而它重14950磅（約6781公斤），翼展達130.9英尺（40公尺），1天內能偵察如南韓或冰島般大的區域。

目前這架無人機的火勢已滅，但不知它是墜毀時起火，還是墜毀前便已起火，而調查可能需要好幾個星期。墜毀的「全球鷹」是較新型的第40批次無人機，能透過空對地雷達，重建偵察區域的2或3維地形圖，有助於讓觀察員了解，實際狀況究竟如何。

此外，「全球鷹」具有長航時的特性。2014年時，它就在沒有重新加油的狀況下，創了連續飛行34.3小時的紀錄。近年來部分美國空軍戰略規劃人員一直想淘汰20和30批次等較舊型的「全球鷹」，但問題在於，這次墜毀的，卻是較新型的RQ-4。另一方面，美國國會也駁回了淘汰計畫，要求空軍提出周全的情監偵（Intelligence Surveillance Reconnaissance，ISR）現代化方案。

無論如何，有一點是確定的，那就是身價昂貴的「全球鷹」在沒有挑戰的空域，雖然是反恐利器，但在較對稱的戰鬥中，卻可能逃不過防空飛彈摧殘。例如，2019年時，伊朗就在當地海岸約21英里（近34公里）外的公海上空，擊落了1架海軍「全球鷹」。

退役空軍將領波思（James Poss）便指出，美國若要在戰鬥中用這款無人機，就該想好應有的防衛配套措施。