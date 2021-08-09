田徑選手陳奎儒。（陳麒全攝）

田徑選手鄭兆村與接機親友合影。（陳麒全攝）

東京奧運8日晚間舉行閉幕典禮，這次中華台北代表團成績亮眼，拿下2金4銀6銅，總獎牌數12面，締造我國奧運史最好成績。田徑代表隊與團本部等相關工作人員於9日傍晚抵台，這也是從東京奧運返台的最後一批中華台北代表團成員。

田徑代表團鄭兆村、黃士峰、陳奎儒、陳傑、楊俊瀚5位選手和教練以及團本部、工作團及醫護團隊共46人，一同搭乘華航CI-101班機返台，於9日下午16點38分抵達桃園機場，飛機降落後停靠在D7空橋，代表團人員由專人引導專案檢疫通關。

田徑選手陳傑表示，這是第3次參加奧運，大家都是很辛苦、盡了最大努力，在田徑場上沒有人想要表現不好，感謝教練、團隊及物理治療師，從早到晚在各方面協助選手，返台後住進防疫旅館，只想先把行李整理好好休息，思考在房間能做些什麼樣的訓練維持身體的體能，為之後的比賽準備，以免休息太久肌肉會不適應。

田徑總教練孫念祖表示，這次去東奧後有很大的感受，其實教練選手參加比賽，在賽前的準備、比賽及返國後真的有太多人的幫忙，主角當然是選手，但主角的背後還有很多協助的人，包括中華奧會、教育部體育署及國家運動訓練中心，希望大家除了幫選手與教練加油，也要為幕後的工作人員打氣，讓他們有個好心情返台，「不要說成績好回來也要被罵被檢討」。

對於選手們目前狀況，孫念祖說，較早完賽的陳傑與楊俊瀚已恢復心情展開訓練，但標槍項目擔負國人太多期許，選手也給自己太大壓力，但比賽就是這麼殘酷現實，兩名選手的心情至今還未恢復平穩，正好利用返台在防疫旅館隔離期間好好思考。