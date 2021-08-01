高雄市桃源區南橫公路85.5K處出現土石流，六龜分局警方到場拉起封鎖線，呼籲用路人沒必要勿前往山區。(林雅惠攝)

高雄市桃源區南橫公路85.5K處出現土石流，六龜分局警方到場拉起封鎖線，呼籲用路人沒必要勿前往山區。(林雅惠攝)

高雄市茂林區高132線道5.6k處出現落石，六龜分局警方到場拉起封鎖線。(高雄市六龜分局提供／林雅惠傳真)

高雄市茂林區高132線道5.6k處出現落石，六龜分局警方到場拉起封鎖線。(高雄市六龜分局提供／林雅惠傳真)

受到西南氣流影響，高雄市1日凌晨開始下起豪雨，各地紛紛出現積淹水災情，其中大寮區、永安區及岡山區更出現積水達30、40公分，皆因雨勢太大宣洩不及造成，高雄山區包括藤枝聯外道路15.2k、茂林區高132線道5.6k及台20線等多處出現土石流或落石，六龜分局警方到場拉起封鎖線，呼籲用路人沒必要勿前往山區。

高雄市截至上午9時已經出現積淹水48件，目前仍未退水有11件，包括永安區新港里因沿海低窪雨勢過大宣洩不及、岡山區興北巷因雨勢過大宣洩不及，積水均高達40公分，另大寮區拷潭里拷潭路及內坑里、路竹區下坑涵洞處，也都因為雨勢過大宣洩不及積水達30公分。

另根據中央氣象局資料，截止1日上午9時止，高雄市累積雨量最高出現在桃源區御油山448.5mm、其次是六龜區新發國小426.5mm、桃源區寶山425mm、內門區374.5mm、茂林區多納林道371.5mm及林試扇平站370.5mm。

高雄豪大雨為山區帶來充沛水量，但也造成包括藤枝聯外道路15.2K處、茂林區高132線道5.6K處、台27線8.7K處往荖濃方向、桃源區南橫公路85.5K處及台20線104.3K處等多處有落石及土石流情形，另台20線101K處及桃源區寶山里寶山巷藤枝聯外道路15.2K處出現路樹倒塌。

六龜分局員警分別在山區落石處及路樹倒塌處拉起封鎖線並擺放交通錐及警示燈，現場並進行道路管制，提醒用路人若非必要，千萬不要前往山區活動，以確保人身財產安全。

此外，高雄桃源區建山里、桃源里、高中里、勤和里等4個里因達豪雨土石流紅色警戒，經市府長官指示，由桃源區長謝英雄率領各里長及警消人員同步執行避難撤離工作。