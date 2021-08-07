台中市長盧秀燕在水利局長范世億等人陪同下，前往烏日五張犁抽水站關心水情，並聽取大里溪河水上漲等簡報。（陳世宗攝）

盧秀燕指出，因應今明兩日大雨，水利局調動移動式抽水機、沙包、防汛隔板緊急因應。（陳世宗攝）

熱帶低氣壓挾帶豪大雨侵襲台中 盧秀燕冒雨視察抽水站嚴陣以待

盧碧颱風雖減弱為熱帶性低氣壓，但外圍環流夾帶龐大的雨量，今天凌晨起雨炸中台灣。台中市政府昨晚啟動三級應變中心加強防汛，隨時監測水位啟動抽水站；市長盧秀燕關心水情，今日一大早就視察烏日五張犁抽水站。她強調，市府團隊嚴陣以待，提醒民眾加強戒備不能掉以輕心。

受到外圍環流影響，台灣西半部從昨日雨勢不斷，昨晚和平區已宣布今日停班停課，市長盧秀燕一早在水利局長范世億等人陪同下，前往烏日五張犁抽水站關心水情，也至大里溪了解河水上漲情況。

盧秀燕說，大里溪沿岸共有5座大型抽水站及1座簡易抽水站，肩負大里溪高漲時堤防內區域的排水重任，水位一到立即抽水，並清楚標示讓市民朋友掌握，除6座固定抽水站，市府也已整備移動式抽水機251台、沙包2萬包、防汛鼎塊681塊等防汛物資，市民如有需要隨時可向各區公所聯絡領取。

針對各界關心烏日區成功東路淹水處理情形。盧秀燕指出，因應今明兩日大雨，水利局調動移動式抽水機、 沙包、防汛隔板緊急因應，目前沒有淹水情形，為長久解決問題，水利局已進行防汛工程設計，待天氣較穩定時就會開始施作。

范世億強調，大里溪沿岸5座大型抽水站及1座簡易抽水站總抽水量達31.9cms，相當於5分鐘內可抽排4座國際標準游泳池的水量，有助於提升大里溪沿岸區域排水能力，水利局隨時注意氣候變化，面對此次熱帶性低氣壓及西南氣流已做好準備，守護市民安全。