台中市長盧秀燕12日上午到豐原區衛生局，慰勉衛生局人員在防疫期間的辛勞，針對媒體追問，台中市是否會有振興方案？盧秀燕表示，一定會是非常加碼且勁爆的提案，「敬請大家拭目以待，絕對不會讓大家失望」。

盧秀燕說，台中市一向重視振興經濟和紓困，過去這1年大家有目共睹，中央要發振興券，我們也有振興經濟的需要性，所以市府正積極籌備中，敬請大家「拭目以待，絕對不會讓大家失望！」，會有非常加碼而且勁爆的提案；好好振興台中的經濟，敬請大家期待。