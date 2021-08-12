台中振興有方案 盧秀燕透漏提案將勁爆且加碼 11:522021/08/12 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕12日指出，重視台中振興經濟和紓困，將提勁爆且加碼振興提案。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市長盧秀燕12日上午到豐原區衛生局，慰勉衛生局人員在防疫期間的辛勞，針對媒體追問，台中市是否會有振興方案？盧秀燕表示，一定會是非常加碼且勁爆的提案，「敬請大家拭目以待，絕對不會讓大家失望」。 盧秀燕說，台中市一向重視振興經濟和紓困，過去這1年大家有目共睹，中央要發振興券，我們也有振興經濟的需要性，所以市府正積極籌備中，敬請大家「拭目以待，絕對不會讓大家失望！」，會有非常加碼而且勁爆的提案；好好振興台中的經濟，敬請大家期待。 地方摩拳搶錢 柯嗆振興時候未到 商總最新業界調查 五倍券時效不宜太長 數位券不利攤商 餐飲業盼加碼振興 #盧秀燕 #勁爆 #加碼 #敬請 #提案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡蘇會拍板 五倍券發定了 初步規畫 可繳學雜費、補習班教育費 不能繳罰單、水電費、勞健保費 04:102021/08/12 焦點要聞 逢雨必淹40多戶民宅苦不堪言 台中民代會勘決議新設水道解決 18:432021/08/11 寶島 媽媽市長全面守護學生學習環境 各級教職人員施打疫苗比率相當高 08:032021/08/12 生活 中市議員爭取豐原轉運中心應帶動商機 交通局：年底完工盡速招商 19:242021/08/11 寶島 國民黨黨魁會前賽 朱江交鋒分攤金 04:102021/08/12 政治要聞 高雄券限時限地消費 陳其邁：推整合促銷平台 10:362021/08/12 政治 振興券 民進黨正國會提六項建議 10:342021/08/12 政治 礦石稅卡關 花縣府盼議會同意審查 04:102021/08/12 地方新聞 中市議員批市府蹭米其林 推廣預算卻編列0元 12:252021/08/11 政治 挺過疫情帶動投資熱 中市創造就業機會 20:252021/08/11 寶島 中市議員要求推動產業智慧轉型 避免淪為觀光「慘」業 13:122021/08/11 生活 政治熱門新聞 蔡政府發5倍券 名醫發現一件怪事：怎還有人信？ - 政治 「蔡蘇會」談5倍券後 綠營最新民調曝光 - 政治 美再捐台灣150萬劑疫苗是烏龍一場？外交部回應了 - 政治 24綠委反5倍券 蘇貞昌為何硬幹？郭正亮爆內幕 - 政治 民進黨62立委 王鴻薇：僅「這些人」公開登記高端 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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