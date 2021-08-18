台中市政府原在暑假期間，於校園開設67處疫苗快打站為民接種，但9月1日各級學校就要開學，台中市長盧秀燕18日表示，其中63處快打站已全數撤出校園，其餘4處因屬獨立空間，與學校分離仍繼續使用，市府也規劃「快打站2.0」已找到41個替代場所，一旦中央大量撥補疫苗到台中，為民提供大量接種服務沒問題。

因應9月1日開學，台中市長盧秀燕，18日前往僑泰高中視察防疫整備措施，她表示，只要是18歲以下高中職學生，都非疫苗接種對象，在學生尚未有防護力狀況下，市府提早準備，全面保護教職員及學生，也感謝學校提早整備及配合；為保護學生安全，她也呼籲家長及外界人士勿進入校園，若有需求可至校門警衛室登記傳達，讓疫情風險降到最低。

而台中市率全國之先，提出「疫苗快打站」計畫，於暑假期間調用全市67所學校開設快打站，站點數全國最多，提供市民大量接種疫苗服務，至今台中市已接種超過100萬人，但現開學在即，已不適合在學校設立快打站。

對此，盧秀燕指出，市府7月底即準備將快打站撤出校園，原全市67處疫苗快打站，除4個地點與學校分離保留使用外，其餘63處快打站均已撤出，後天起全市高中職以下至幼兒園1030校全面大清消，確保學校安全，要將乾淨的校園還給學校，讓師生安心上課，同時並規劃「快打站2.0版」，另覓41處快打站點，加上原先4處，總共45處快打站已準備完全，未來中央若大量撥補疫苗到台中，即可應付大量接種。