開學倒數一周，但仍有部分教職員尚未施打疫苗，北市今獲配5800劑AZ疫苗，不過台北市教師會指出，獲配劑量與名單落差約3000劑；北市教育局副局長陳素慧指出，缺少差額的部分是因有教師已在1922平台自行預約完成接種，所以不再重複配發。

台北市教師會表示，台北市第二波送出名單為1萬528人，扣掉這段時間可能是老師自行預約等，約1690人，所以名單上是8838人，但中央只核撥5800劑，中間短缺了約3000劑，質疑中央跟地方要如何協調。

陳素慧表示，第二波名冊送出1萬多人，經過中央核對身分後，獲配發5800劑，差額的部分，中央回覆是部分教師已在1922平台自行登記並完成接種；陳說，今日獲配的疫苗仍在與衛生局協調，安排合適施打的時間和地點，近日會開始施打，並同步整理8月中以後才聘用的教職員名單，預計會送出第三波名單。

台北市教師會呼籲，尊重國家疫苗施打政策的規畫，但也請思考有些老師個人體質且經醫生判斷其身體不堪負荷某些疫苗的副作用，在疫苗不足下，針對快篩給予補助；此外，後續老師第二劑的規畫，請做好妥適的準備，以免又發生中央及地方對於疫苗施打認知的落差。