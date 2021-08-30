大專院校9月中下旬開學，但因為學生都未打疫苗，造成運作上的困擾。台大今天呼籲政府讓青年學子早日施打疫苗，才是真正的安心就學方案。在此之前，台大獲校友捐贈1萬劑的快篩試劑，將提供給大學部新生及校內住宿學生做為自我檢測時使用。

自疫情升溫起，台大每周定時召開校內防疫會議，確認校內防疫政策及作為。在現階段，台大除鼓勵學生從各層面積極落實防疫規範外，也呼籲政府考量大專校園防疫的根本，在於讓青年學子早日有疫苗的保護，開放大專學生造冊施打才是真正的安心就學方案。

在廣施疫苗之前，台大表示，將提供校內足夠的篩檢量能則是本校多次防疫會議規劃的重點，經過多方籌備，校友捐贈了1萬劑的快篩試劑，提供給大學部新生及校內住宿學生，作為需要時先行自我檢測的安心物資，讓全校師生都能安心迎向新的學年。

台大表示，目前所提供的免費快篩試劑可依同學自行評估所處之風險狀況或有疑似症狀時提取使用，一旦自我檢測出現陽性，校方亦會依循防疫準則進行進一步協助與安置。未來若有需求，校方亦已規劃購置額外的快篩試劑應對。而唯有在疫苗為本、篩檢以輔的多重防疫網絡支撐下，讓台大師生共同抗疫。