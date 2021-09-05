宜蘭縣冬山鄉阮姓越南新住民，因疫情導致逾期停留，依規定要處一定金額罰鍰，移民署宜蘭縣專勤隊人員貼心受理，幫助阮女的女兒辦理自行到案，儘速、從簡處理，讓第2代新住民感到非常暖心，日前帶著台灣原料製作家鄉月餅，贈送給專勤隊人員，隊長邱耀雍表示，協助辦理是自身職責，趕緊婉拒說：「毋湯！」

阮女表示，製作糕餅是興趣，因為越南和台灣都有中秋節，並以台灣在地原料，製作月餅與移民官分享，對於移民官，儘速協助辦理逾期居留程序，表達感謝之意。

宜蘭縣專勤隊隊長邱耀雍表示，自己在移民署服務過程，感受到來自越南、印尼、大陸、柬埔寨等不同地區新住民的熱情與善意，增加台灣多元樣貌，也提升人口結構的活力。

邱強調，近期受到非洲豬瘟影響，許多進口相關食品需依法檢驗，許多新住民社群，都主動協助政府宣導，提醒民眾不要購買、來路不明的豬肉或相關製品，感謝新住民對於台灣社會的貢獻，並呼籲，不自帶、不網購、不接觸外畜，若遇來源不明的肉品，應於上班時間送到檢疫站。