新北市竹林中學師生搭配商管專業職群試探課程，讓青少年從成本估算、商品製作、包裝設計、一路到完整成品送至銀髮長者手中。（竹林中學提供）

新北市竹林中學師生搭配商管專業職群試探課程，讓青少年從成本估算、商品製作、包裝設計、一路到完整成品送至銀髮長者手中。（竹林中學提供）

新北市竹林中學師生搭配商管專業職群試探課程，讓青少年從成本估算、商品製作、包裝設計、一路到完整成品送至銀髮長者手中。（竹林中學提供）

中秋節將至，新北市竹林中學師生搭配商管專業職群試探課程，讓青少年從成本估算、商品製作、包裝設計、一路到完整成品送至銀髮長者手中，除了學習到商務金融的知識，也將滿滿的愛心與碧湖社區樂齡老人分享，共創「青銀同樂 共享中秋」的美好時光。

課程設計周老師帶領著學生用心製作月餅：月餅的大小關乎成本的掌控、月餅的形狀關乎包裝時的設計方向、月餅製作時的場地清潔，則關乎衛生教育及孩子們做事的態度，這一連串過程，都是竹林師長們期許孩子們能學到的內容。

周老師的教學一向深受學生們的喜愛，不僅是課程的充實度，更教導孩子們做人處事的態度。利用這次傳統佳節糕餅製作的機緣，讓孩子了解了中秋節人文情懷，也將滿滿的愛心，送至需要的人手中。增長專業知能的同時，也加強孩子品德教育及施比受有福的觀念。

竹林中學董事會及家長會得知孩子們的用心後非常感動，也共襄盛舉捐贈燕麥片隨月餅一起帶至碧湖銀髮社區，讓不方便咀嚼的老人，也能有充足的營養。

碧湖銀髮社區邱理事長對於竹林師生們的用心滿是感動，除感謝竹林中學董事會，也謝謝邱烽堯議員及張維倩議員的指導，並頒發感謝狀給竹林中學代表。邱理事長表示：社會上有許多需要幫助的人事物，很感謝竹林中學將「善良」的種子，種在青少年的心中，能夠讓世代共好、青銀同樂，也能發揮影響，讓社會共同關注更多需要被關注的人。

竹林中學校長顏麗珠表示：竹林中學一向重視品德教育，成績是一時，但是孩子們的做人處事，才是跟隨一輩子的態度。謝謝老師課程設計的用心、也謝謝碧湖社區給竹林孩子學習的機會，更謝謝成就這件事情的所有人。竹林中學也將本著教育理念，持續教好每一位孩子，讓他們都能深切體會分享與愛的意義。