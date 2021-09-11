彰化分署執行人員在警方陪同下，向阮女(右)說明因積欠罰單，愛車將被查封拖往保管場。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

阮女帶著眾人到自家小吃店對面的和美農會，臨櫃匯款繳清罰單欠費。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

阮女（右）帶著眾人到自家小吃店對面的和美農會，臨櫃匯款繳清罰單欠費。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

為了保住愛車「小鴨」，阮女火速繳清了6萬元室內違規群聚的罰款。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

好貴的一包檳榔！彰化縣和美鎮46歲阮姓女子，今年6月8日在鹿港鎮一處民宅內遭人檢舉室內違規群聚，她堅稱只是來送個檳榔，仍遭開罰6萬元，一直逃避不想繳罰單，直到強制執行人員11日一早上門要查封她的「小鴨」，才嚇得跑到對面農會完成匯款，保住愛車。

行政執行署彰化分署人員，在今天補班日前往和美鎮彰新路一處小吃店外，發現阮女名下的車輛yaris就停在店門前路邊，隨即準備進行車輛查封，並連繫警方到場協助，當時人在店內的阮女接獲通知立即衝出來，想要阻止查封。

當時執行署人員告訴她，她有筆彰化縣衛生局的6萬元罰單遲未繳納，已被送強制執行，因此要把車輛查封後拖回保管場，阮女立即表示願意全額繳清，隨即跑到對面和美農會完成匯款，彰化分署人員確認罰金已入帳，也當場撤銷查封。

彰化分署指出，阮女是在今年6月8日下午，被人檢舉在鹿港鎮溝墘里一處民宅內違規群聚，當時全國仍屬第三級警戒期間，警方到場一一詢問室內6人，確認皆非同住親友、在室內進行非必要社交活動。當時阮女雖然不斷辯稱，只是前來送個檳榔而已、沒有群聚，最後仍遭警方開出告發單，沒多久就收到6萬元裁處書。

阮女得知欠款未繳會被強制執行，主動詢問執行人員，自己還有好幾張交通違規罰單逾期未繳，是否也可能又被拖車？執行人員告訴她，只要積欠國家稅金、罰款，最好趕快去繳，以免名下車輛保不住；阮女當下就表示會找時間趕快去監理站查詢罰單、盡速繳納。

彰化分署指出，新冠疫情仍十分嚴峻，呼籲社會大眾務必遵守防疫規定，保護自己與親友健康，也避免受罰。