台中市南區國光里響應「做環保、愛地球」活動，呼籲民眾家裡有不要的乾電池，先別急著丟，於17日在國光里活動中心，舉行「里民拿廢電池或違規廣告單」兌換100元全聯禮券，獎項吸引許多里民直喊安可，「下次還要參加」，做環保還能拿好康。

南區國光里長陳雅惠表示，這次有里民熱情的配合，「做環保、愛地球」共收回重約50公斤的廢乾電池，違規廣告單重約7公斤，將統一集中送環保局處理，民眾總計兌換共800份禮券。

里長陳雅惠指出，國光里已連續舉行23年中秋節晚會，大小獎品超過200份，許多里民全家總動員參加，今年因CDVID-19疫情影響，為遵守防疫規定，避免群聚，決定取消傳統中秋聯歡晚會。

為不讓里民失望，陳雅惠爭取「福田水資源回饋金」經費，只要里民搜集10顆廢電池或違規廣告單10張，即可兌換全聯100元禮券1張，每戶限兌領1張。

國光里共35鄰，里民數千人，為避免群聚，17日自上午9點至下午5點，分批分流分時段，區分4組時間兌換，主辦單位對於到場里民除嚴格遵守實聯制、戴口罩、量體溫、噴酒精外，並在現場丈量，畫出1.5公尺社交距離，避免群聚。

民進黨市議員邱素貞說，廢電池對於環境造成嚴重汙染，但台灣每年有超過一半的廢棄電池沒有進入回收體系中，廢電池流向讓人憂心；至於市區電線桿等，屢見張貼違規廣告單，花花綠綠好像狗皮膏藥，嚴重破壞市容整潔，國光里用行動作環保，深具教育意義，令人喝采。

民眾王先生說，今年國光里未辦中秋晚會，無法參加摸獎，但廢電池換禮券活動換得100元，也算小確幸。李小姐說，隨手做環保，讓市容更美好是每個里民的責任，她帶著小朋友參加，希望用行動，從小灌輸愛地球的觀念，為環保盡一份心力。