藝人鍾欣怡日前感慨發文，回想自己5年前開始直播的時候，當時直播並不流行，也沒有什麼知名人士在直播，多數都是年輕女孩在拚抖內的內容。導致許多前輩及同行當時都以為她因為結婚生子「走頭無路」，甚至會冷言冷語的嘲諷她過氣了，沒工作才淪為去當直播主。

但5年過去，哪怕今年疫情持續發燒，但鍾欣怡的電商版圖卻更加擴張，這幾年早已累積出「業績女王」的封號。每場直播動輒都是上百萬的業績，也成為許多國際品牌的指定直播主持！9月初自家的食品電商「欣欣牌」一開張，當天就創下單日200萬的驚人業績，讓這個在直播拚了5年的老闆娘大呼：終於讓那些瞧不起當媽的人閉嘴！

其實當時鍾欣怡只是明白，自己要兼顧家庭與婚姻，勢必不可能回去拍戲的生活！因為以前8點檔每天拍攝沒日沒夜根本無法照顧孩子，一時興起加上老公鼓勵，才開啟了直播的契機，當時就有演藝圈的前輩紛紛議論，認為鍾欣怡明明演藝事業還有大好前途，卻冒然轉行去做當時沒人看好的直播事業非常可惜。鍾欣怡回想當時聽過最難聽的一句話竟然是「直播是給走投無路的人在做的」

「還好我那時候沒有被打擊就放棄，回想當時其實是直播奠定基礎的黃金時期，後來再想要進入市場的人就很不容易了，雖然技術層面已經成熟，可是直播收看習慣早已養成，現在再來搶觀眾真的不是個簡單的事」

鍾欣怡不但沒有對這位前輩記仇，事後當前輩前來詢問直播技巧時，鍾欣怡也大方傳授「別人會的我搶不走，你會的我也不見得學的來，大家良性競爭各憑本事啦。」