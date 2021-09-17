警方在徐男身上取出103萬贓款。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

台中市1名徐姓男子原本在餐廳當廚師，因疫情失業，轉行當詐欺車手賺外快，日前1名黃姓女子網路求職應徵會計助理，落入詐欺集團陷阱，成為人頭帳戶，對方要求黃女將帳戶103萬分2次提領，面交給協力廠商，因黃女家屬察覺有異報警，警方按兵不動，等徐男南下高雄取款時，當場將他逮捕送辦。

警方指出，高雄市28歲的黃姓女子，日前透過網路求職，應徵會計助理，主要負責處理協力廠商貨款，並要求黃女提供帳戶做為薪資轉帳之用；後來公司告知黃女，帳戶裡匯入3筆共計103萬的廠商貨款，要求黃女分2次至銀行領款，再轉交給另1名同事，黃女信以為真，依據公司指示照辦。

9月13日，黃女家人見她前往銀行分別提領30萬和73萬元，捧著大筆現金回家，直覺不對勁報警；警方研判黃女公司幕後是詐騙集團，於是按兵不動，火速和黃女前往依約面交的地點左營區大中二路前埋伏，待黃女交錢時，趨前將24歲的徐姓車手逮捕。

徐男供稱，原本在餐廳當厨師，近期因疫情失業，由於沒收入，無法過活，於是透過網路求職當車手賺外快，集團聲稱，若拿到103萬，可分得5％約5萬1000元的酬勞，錢還沒賺到就被警方逮了，全案訊後依詐欺罪嫌將徐男移送高雄地檢署偵辦。