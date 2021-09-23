有強盜強制性交前科的顏姓男子，疫情三級警戒期間，深夜人煙稀少，在嘉義市世賢路一段及八德路口，向騎機車停等紅燈的黃姓落單女子佯裝問路，突然用類似皮帶、繩索勒緊她的頸部，提起她的頭部重擊地面，黃女掙脫，檢方依殺人未遂罪起訴。

43歲顏男因強盜強制性交案件，14年前經嘉義地方法院判刑12年確定，入監服刑，5年前9月間假釋出獄，3年前4月間保護管束期滿，後來因2件施用毒品案，經嘉義地院分判刑3月、4 月，去年裁定執行6個月徒刑，並於8月間執行完畢釋放。

今年5月31日深夜11時40分許，顏男騎機車經過世賢路一段與八德路口，發現黃姓女子獨自騎機車停等紅燈，他將機車停放路邊，走路到黃女旁邊，問她「小姐，知道自由路嗎？」，趁黃女鬆懈心防，突然拿出質地柔軟、長條狀類似皮帶或繩索套住她的頸部用力勒緊。

黃女人車倒地，顏男繼續勒緊，並將黃女的安全帽打脫落，還提起她的頭部重擊地面，黃女奮力掙扎，此時有自用小客車從快車道開過，顏男怕事跡敗露，才鬆手，快跑到慢車道上要騎走自己的機車，慌亂中，機車鑰匙掉落，他趕緊跨坐機車，用雙腳蹬滑逃離現場。

黃女的前額擦挫傷、頸部擦傷、有勒痕及左膝擦傷，警方獲報，調閱監視器追查出顏男，顏男對涉案情節避重就輕，但警方研判，顏男曾是列冊的治安人口，犯案當晚下雨，不排除隨機專找落單女子意圖不軌。

檢方偵查認為，顏男涉犯刑法第271條殺人未遂罪，且執行有期徒刑完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯，建請加重其刑。

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