葉姓野馬男在台1己線、台13線路口撞死巫姓女子。（謝明俊攝）

葉姓野馬男的黃色野馬跑車撞成半毀。（謝明俊攝）

巫姓女子機車被撞成廢鐵一堆。（謝明俊攝）

涉嫌於今年8月14日清晨，駕駛黃色野馬跑車在竹南鎮台13甲線德照橋頭撞死巫姓女子的葉姓野馬男，經苗栗地檢署聲押調查後，於9月19日偵查終結，檢方認為葉某在檢方調查期間，精神意志言行舉行與常人無異，在犯罪行為中並無喪失辯識違法能力，因而未將葉某送精神鑑定，並以被告涉犯刑法公共危險致死罪嫌起出公訴。

檢方指出，依照刑法第185條第2項公共危險罪，法定刑為無期徒刑或七年以上有期徒刑。承辦檢察官認為葉姓被告在數次訊問中應答自若、時序清楚、法律是非觀念正常。加上看守所的觀察，也認為葉姓被告言行舉止並無與常人相異之處，於犯罪行為當時應無辨識違法能力喪失或降低的情形，並未於偵查中送精神鑑定。

檢方調查，2021年8月14日上午5、6時許，葉姓男子駕駛自用小客車以超過一百公里的時速，在苗栗縣竹南鎮道路超速、闖越紅燈行駛，並於同日上午5時46分許，在苗栗縣竹南鎮台一己線、台13甲線路口，撞及騎乘機車的巫姓女子，巫女傷勢嚴重、經送醫救治後不治身亡。

警方獲報到場將葉姓男子逮捕依法偵辦，苗栗地檢署承辦檢察官邱舒虹複訊後聲請羈押並到庭論告，法院於同日晚間裁准羈押。歷經月餘調查，全案於9月19日偵查終結，將葉姓被告以涉犯刑法第185條第2項公共危險致死罪嫌提起公訴。

檢方指出，本案最初雖以被告涉犯殺人罪嫌聲請羈押，但考量法院羈押的法條為刑法第185條第2項，再綜合參酌本案事證以及先前的南京東路飆車案（台北地院107訴字第797號）、基隆逃避警車追逐案（基隆地院108交訴字第31號）等判決前例，故以刑法第185條第2項提起公訴。

檢方強調，檢察官考量葉姓被告長期漠視交通法規，案發前數日才在臺南市區危險駕駛，仍不知反省終致此一憾事發生，造成被害人家屬傷痛難癒且用路人相當恐慌，建請法院從重量刑。

苗栗地檢署檢察長陳松吉強調，為了維護民眾用路安全，檢察官與苗栗縣警察局對於此類危及公共安全的危險駕駛行為，必定嚴加查緝、絕不寬貸，也在此呼籲駕駛人在道路上遵守道路交通安全規則，切勿以他人權益冒險造成無法挽回的遺憾。