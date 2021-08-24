每年青少年因暑假停課，莘莘學子於期間尋求各式就業機會，為避免因離開校園初入社會，又缺乏師長之指導誤入詐騙集團淪為詐欺車手進而誤觸法網，因此從民眾方面教育防範詐騙知識，從源頭到廣大民眾共同攜手，讓詐騙手法無所遁形，另避免青少年因閒暇而誤交損友，故特別提醒青少年有關「反毒、飆車、幫派、吸菸、喝酒」等不良習性。

以戰鼓女神方韻晴，如何從失敗中站起並堅持努力到成功的成長故事，並且特別為淡水分局的宣導以鼓舞出一段台灣傳藝，精彩有意義的表演，另外觸角也伸入校園，師生參與預防犯罪宣導，並吸引民眾一起參與犯罪宣導，另有吃播由淡水美食笑笑 (警員蔡孝澄所扮演)介紹在地美食禮品，最後再從犯罪預防議題中提出問題討論，並以開放民眾問答互動方式，吸引觀眾之目光。

本次活動特別針對青少年毒品、詐騙、霸凌、飆車為宣導內容，由淡水分局及三芝音樂才子廖明勛，聯手打造青春專案歌曲-美麗的淡水，另由清新美聲楊淨涵，以清新又自然的形象詮釋並演唱美麗的淡水一曲。

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