市警局少年隊徵件比賽今頒獎，「創意設計王」＆「創意點子王」出爐。（警方提供）

為提供青年學子展現青春能量的舞台，由市警局少年隊舉辦的110年青春專案－「創意電子海報與創意Slogan」徵件比賽自今(110)年7月5日起跑，最終各評選出5部優秀作品。

因應新冠肺炎疫情趨緩，防疫措施降為二級警戒，為肯定得獎同學用心，少年隊於30日舉辦頒獎典禮，由副隊長陳益增及志工中隊長黃健泰頒發獎盃及獎狀給得獎學生，海報冠軍得主獲得最高獎金－價值2萬元的7-11商品卡。

警方指出，本次徵件比賽計有84部作品投稿，海報比賽第1名得獎者陳昱翰就讀大明高中廣告設計科2年級，其作品「只藥一錠，死神噬命。」主題明確，文字傳達直接，整體色彩視覺張力大。

第2名得獎者廖宣卉就讀明道中學美工科2年級，其作品「針礙一生，毒害一世：」，海報雙關文字清楚明確，圖象引發反思與共鳴，第3名得獎學生黃誼宸就讀明台高中室內設計科2年級，其作品「毒一時，悔一世，莫讓拼毒拼圖前途。」，創意、文字、構圖層次分明，意喻深遠。

標語比賽第1名得獎學生劉芷恩就讀崇倫國中2年級，其作品「幫派聚眾挺威風，警call你媽秒淚崩。」，以青少年切入反幫派主題，簡潔易記，令人莞爾一笑，第2名得獎學生李安橋就讀大明高中2年級，其作品「快樂一時毒一生，遠離一世百味生。」，第3名得獎學生黃可欣就讀明道高中3年級，其作品「兄弟一時，前科一世，一聲義氣，毀你一生。」，這2個作品念起來順口押韻，朗朗上口，具記憶性。

少年隊表示，希望透過自由且活潑的海報與標語比賽創作過程，提升國(高)中、大專院校學生對生活周遭議題的認知，並徵集青年學子的創意思維，透過學生的角度傳達自我保護意識與法律概念，有效提升宣導效能，進而預防偏差行為與被害，得獎海報作品未來將提供各單位運用於官方網站、FB粉絲專頁或是學校網頁宣導等；而得獎標語作品將運用於各單位LED跑馬燈、電子看板或警車廣播宣導等，讓學生創意無限延續，發揮正面影響力，達到寓教於樂的效果。

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