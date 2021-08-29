周萱旻創意漫畫獲國小組首獎。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

暑假期間碰上疫情，怕孩子在家悶壞了，台南市政府警察局新營分局希望讓孩子在家也能施展青春創意，舉辦四格漫畫及創意影片活動競賽，29日舉辦頒獎典禮，國小組首獎是大山國小五年級周萱旻，她平日就熱愛畫畫，對反毒教育也特別留心，此次能得獎十分開心。

目前因為疫情趨緩，為了恭賀得獎的學生，本次漫漫畫及創意影片活動特別到新營真武殿頒獎，真武殿主委陳國安肯定此有意義的活動，加碼贈送3C產品。

新營分局分局長斯儀仙表示，評選過程發現孩子們的創意發想有無限可能，且能跳脫傳統宣導框架，充分體現四大主題「反少年詐騙集團、車手」、「反毒」、「反性剝削」、「反網路賭博」，每個作品都相當厲害，可以感受到學生們相當用心創作，展現青春活力，經過最後的遴選，從裡面選出佳作中的佳作。

斯儀仙表示，希望孩子們透過本次的活動，可以更了解青春專案想要傳達的信息，遠離犯罪，避免出入不正當場所，同時向孩子們加強宣導本次青春專案四大主題，以此預防孩子們產生偏差行為，維護青少年身心發展健全。