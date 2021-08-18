國民黨黨主席江啟臣競選連任，文宣上的競選口號是「正派承擔」，竟與民進黨立委劉世芳4年前角逐高雄市長黨內初選的文宣一樣；江啟臣18日受訪時強調，選舉口號雷同相似或者相同常常發生，最重要是主角不同、意義就會不同。

國民黨黨主席選戰將於9／25日舉行黨內選舉，問鼎連任的黨主席江啟臣今天到台中市議會國民黨團拜會。江啟臣表示，「正派承擔」不是很多人該做的事，選舉口號雷同相似及相同常常發生，重點是主角不同意義就會不同。

2018年台中市長選戰時，江啟臣與顏寬恆力挺盧秀燕，「台中鐵三角」組合是否可能重現在國民黨主席選戰中，顏盧兩人也同樣力挺江啟臣？江啟臣說，他已經先拜訪過盧市長，他跟盧秀燕、顏寬恒感情很好，平常也有聯繫，對外界的關切強調「我們的默契是很好的，大家不用擔心。」

台中市長盧秀燕今天同時間剛好有開學前防疫整備視察行程，未與江啟臣見面。