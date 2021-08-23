為讓民眾親近文學、感受文學的多樣性，第十屆台中文學獎將於9月5日、26日舉辦講座，除邀請散文作家廖玉蕙、小說家許榮哲針對「親子書寫」對談，另也邀泰雅族作家瓦歷斯‧諾幹及台中詩人李長青對談「世代創作力」，兩場講座採線上報名，邀民眾參與。

「文學是提升思辨能力、體察生命意義的寶物，而寫作更是靠近心靈的方式之一」，廖玉蕙分享她在生活中與孩子、孫女相處過程衍生的創作靈感；許榮哲則認為親子相處經常激發他的創作能量，他更分享曾經兒子要求一邊刷牙、一邊聽她說故事，也使得他在3秒內創造出獨角仙與鍬形蟲為主角的故事。

文化局指出，首場講座將於9月5日下午在屯區藝文中心舉行，以「跟著孩子打開故事力──談親子書寫」為主題，對談者廖玉蕙及許榮哲長期推動語文教育，對於經典文學的傳承更是不遺餘力，且他們身兼創作者及家長的身分，將分享如何透過親子書寫抓住家中寶貝的注意力，開啟創造力與想像力。

第二場講座則於9月26日下午在大墩文化中心舉辦，由第九屆台中文學貢獻獎得主瓦歷斯‧諾幹及第六屆台中文學獎新詩類首獎得主李長青對談，他們兩人分屬不同世代、族群的創作者，將激盪出精彩對話。