台中市議員黃馨慧抨擊，疫苗登記唐鳳系統，預約月餘未收到簡訊通知，民眾心中恐慌。（盧金足攝）

全國警戒調降二級後，防疫人人自危，民眾盼打疫苗自保，台中市議員黃馨慧13日在議會送花給為了防疫瘦了三公斤的衛生局長曾梓展，台中確診數連續「嘉玲」，為防疫人員加油打氣，也為民眾發聲，疫苗登記唐鳳系統，預約月餘未收到簡訊通知心中恐慌，曾梓展回答，若已登記預約唐鳳系統卻未接獲通知，可電洽市府「1922專線」

台中市疫苗第一劑接種，截至12日止破百萬人，18歲以上涵蓋率逾4成，黃馨慧今13日利用市議員警消環衛業務質詢時，送上滿天星花束給曾梓展。

黃馨慧強調，市府衛生局全體同仁、區公所、衛生所及所有防疫人員，與市長盧秀燕長期並肩防疫作戰近百日，「衛生局長都瘦了三公斤！」防疫成績有目共睹，為鄉親致上由衷感謝、加油！

黃馨慧表示，台中市疫苗施打破百萬劑，但符合國際認證疫苗數不足，未施打第一劑民眾占全市總人口數超過三分之二，距告別口罩、恢復正常生活還有一段距離，藉衛生業務質詢送上花束，為市府衛生局防疫人員加油打氣。

「中央疫苗預約登記、又稱唐鳳系統上線後，很多民眾預約卻遲遲未接獲通知施打疫苗、內心十分恐慌」，黃馨慧說，「未接獲通知該如何詢問」、「若BNT到貨、預約登記可不可以更改疫苗種類」、「針對長照失能、不便到醫院診所者到府服務是否繼續辦理」、「接獲第一劑接種通知卻因工作、健康不適者如何補打疫苗」及「出國留學學生疫苗接種」等問題。

曾梓展表示，若已登記預約唐鳳系統卻未接獲通知，可電洽市府「1922專線」或中央衛福部專線查詢；未來若BNT疫苗到貨，已登記預約民眾可以線上修改疫苗種類；至於疫苗接種「到府服務」，民眾不需預約、市府會找出符合資格者並請民政系統主動通知。

此外，已被通知、卻因故未接種者，等疫苗到貨後，中央唐鳳系統會補發簡訊通知；留學生出國疫苗接種，如果尚未接種第一劑者，中央傾向建議直接出國接種。

若已施打第一劑者，可先至「1922平台」預約登記第二劑。或至台中市政府衛生局官網查詢第二劑施打醫療院所預約或排殘劑，施打時請攜帶機票、黃卡與健保卡即可。