台中火車站附近50公頃將作為古蹟保存範圍？市議員李中19日強力抨擊中央竟偷偷把火車站附近「圈地」要作為古蹟保存範圍，今年10月就要公告，嚴重衝擊舊城區再生與火車站新興交通、都市計畫，對民眾權益產生重大影響。文化局表示，文化部將於8月24日召開公聽會傾聽民意，計畫書非定案內容。

李中質詢指出，文化部文化資產局準備將公園東路、復興路五段、進德路、復興東路、復興路四段、和平街、臺中路、繼光街所圍成的區域，劃入台中火車站古蹟保存周邊範圍，這個區域絕大多數都屬與商業區，文化部與少數文史工作者的「圈地」作為，簡直就像土匪一樣。

李中說，文化部的報告書裡頭用火車站周邊若為高層建築包圍，恐切斷古蹟與所在區域歷史紋理來作為劃定範圍的依據。大家若看過日本東京舊火車站，它的前面是廣場、然後是道路，四周也被高樓所包圍；蓋大樓分明不會影響歷史古蹟保存，遊客在大樓鳥瞰舊火車站，更能看得清楚且有不同感受。

李中表示，這個古蹟保存區域一旦劃定，區域內許多民眾財產權將受到侵害，雖依古蹟存作業辦法等法規，民眾可選擇容積移轉，但其他區域容積價值能和此區域價值相等嗎？中央隨便委外給文史學者做個計畫，未來可能會累死地方公務員，造成民眾與地方政府對立。

中市文化局指出，依文化資產保存法第37條規定，為維護古蹟並保全環境景觀，主管機關應會同有關機關訂定古蹟保存計畫，中央於公告古蹟保存區後將影響市府及民眾對於車站周邊的使用。

文化局強調，目前50公頃係指保存計畫研究範圍，並非保存區劃設範圍，市府於出席中央期初及期中審查會議時，亦曾積極表達相關建議；請文化部於說明會時應多傾聽地方政府及市民意見，以保障市民權益，市府將持續努力向中央表達地方意見。