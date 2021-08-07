受到熱帶性低氣壓南側及東南側伴隨強盛西南氣流，今日台灣及澎湖、金門、馬祖受熱帶性低氣壓及西南氣流影響，天氣不穩定，台灣海峽對流雲系發展旺盛，有強對流陸續自海峽移入陸地，西半部地區易有持續性較強雨勢，尤其中南部山區更為顯著。

據統計，截至今晨5時止出現最大時雨量為高雄市茂林的110毫米，出現較大3小時雨量超過100毫米的縣市有高雄市、嘉義縣、澎湖縣、南投縣、屏東縣及臺南市，其中最大為高雄市茂林197.0毫米；過去 24 小時最大累積雨量為高雄市桃源501.0毫米，已達超大豪雨等級；馬祖、澎湖、苗栗以南各縣市及台東皆有局部豪雨出現，南投、嘉義、高雄、屏東山區有局部大豪雨、高雄山區有超大豪雨出現。

氣象局指出，受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，今天至明天，天氣不穩定，澎湖、金門、馬祖及臺灣各地均有陣雨或雷雨，今日降雨最為顯著，台灣西半部地區及澎湖、馬祖易有短延時強降 雨且有大雨或豪雨發生，尤其台灣西半部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

氣象局提及，9日至12日西南氣流逐漸減弱，臺灣各地受西南風影響；9日水氣仍多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；10日起水氣逐漸減少，中南部地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。