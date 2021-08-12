南台灣豪雨狂瀉，淹水災情頻傳，經濟部水利署長賴建信今強調，此次高雄地區總降雨量2197毫米，但到今天沒有嚴重淹水災情，相較於馬政府時期105年梅姬颱風總降雨量714毫米，淹水面積618公頃，代表政府治水已發揮成效。

行政院今天召開院會，針對南部淹水狀況，經濟部水利署長賴建信會後表示，台灣每年平均降雨量約2500毫米，本次事件在屏東霧台，一次下完，但全國通報淹水點290處，目前已全部退水，平均退水時間僅6.5小時。

賴建信說，此次豪雨造成臺灣地區淹水災情，原因多是短延時強降雨所致，但盤點各縣市尚無重大淹水，已大幅減少生活衝擊，這都歸功行政院所核定前瞻基礎建設水環境計畫推動的成效。

賴建信以高雄為例表示，高雄總降雨量2197毫米，在投入治水預算後，並無嚴重淹水災情傳出，全市淹水面積僅37公頃；他說，相較99年凡娜比颱風，總降雨量950毫米，但淹水面積7759公頃，或是105年梅姬颱風總降雨量714毫米，淹水面積也有618公頃，代表目前治水已發揮成效。

賴建信強調，目前推動的前瞻基礎建設水環境建設計畫，已經過完善的評估與分析，仍需中央與地方或機關間的分工才有可能完成。由於目前正值防汛期間，中央會加強督導地方政府落實維護管理工作，以發揮預期成效，防範於未然，這才是因應氣候變遷降低災害的不變道理。