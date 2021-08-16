剛孵化的稚鱟，體長只有0.5公分，顏色仍呈現半透明狀，模樣十分可愛。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

目前鱟池共收容了三對的鱟，繁殖期間只有兩對鱟有產卵行為，許多鱟卵躺在池底的沙上。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會海洋保育署「嘉義縣生態保育協會」長期致力於收容照顧成鱟，近日傳來成功孵化出3隻鱟寶寶的好消息，創下當地首次成功孵化小鱟的紀錄。海洋保育署副署長吳龍靜16日說，這是一個好的開始，孵化技術還有待提升。

為了保育鱟，海保署在全台各地發起「海洋保育在地守護計畫」，共有38個在地團體共同實踐此行動。該協會今年在嘉義培訓了20名具備鱟生態、環境知識的志工，並投入照顧收容成鱟的工作，包含鱟池的水質監測、投餵食物及生物觀察等都是志工日常。

從今年6月至今，鱟池裡陸陸續續有卵靜置在砂上，兩對鱟前後已產下近2萬多顆的卵。「看到小小鱟孵化的那一刻，我們真的很開心！」「我從牠們排卵就開始觀察，到胚胎漸漸形成，最後鱟寶寶孵化泳動的那一刻，真的是前所未見！」長期協助鱟收容照顧工作的志工林玲蘭表示，他們將小鱟孵化的消息發到志工群組，大家都很開心。

嘉義生態保育協會總幹事蘇銀添表示，嘉義的好美寮溼地自2003年至今皆有發現稚鱟蹤跡的紀錄，該地是鱟的棲地，小鱟育成非常艱辛，該協會曾經接收過金門水試所的鱟苗，與中研院共同研究養育，不過，都在生長至成鱟前就死亡了。這次的小鱟出生，除了戰戰兢兢的養育照料，並觀察其他鱟卵的孵化狀況之外，也反應了原生棲地的重要性。

吳龍靜說，在孵化過程中得注意環境的溼度與溫度，以及是否受到黴菌感染，在克服這些技術與設備之後，相信未來會培育出更多的鱟寶寶。

鱟是地球4億年前就存在的活化石生物，牠們高度依賴海岸棲地，成鱟在海岸高潮線底質顆粒較粗的地帶產卵，孵化後的稚鱟在潮間帶泥灘地覓食生長。如今，因為海岸開發及人為過度利用，造成鱟的蹤跡已大幅消失，目前台灣本島只有嘉義及新竹有發現鱟棲息的紀錄。