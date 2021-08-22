新竹縣新豐鄉垃圾掩埋場西側海岸線，早年遭人棄置非法、有毒廢棄物，去年3月完成清除，新竹縣政府向經濟部水利署爭取經費，施作護岸、養灘工程，期望能擺脫「最毒海岸線」的汙名，重現濱海風采。

新竹縣長楊文科指出，有賴水利署的經費支持，由於該海岸線長期缺乏沙源，導致海岸線後退，而非法的有毒棄置物，也引發外界對此的重視，在經過工程改善後，環境品質大幅提升，期望能改變大眾對新豐海岸的原有印象。

新竹縣環保局2019年開始移除非法的有毒廢棄物，去年3月15日清除共1萬3921公噸的集塵灰，新竹縣政府工務處接續重建海岸防護工程，處長林鶴斯表示，此案由經水利署全額補助1億1756萬元，去年6月29日決標、8月1日開工。

工程內容包含拋石護岸520公尺、木樁突堤4座、養灘10萬立方公尺，養灘用砂則取自頭前溪口，完工後，可望加強砂灘穩固與減緩養灘粒料流失，並設有拋石護岸、木樁突堤等，期望達到保護國土海岸線、防止海岸汙染及復育海岸環境等功效。

工務處提及，施工期間因聯外運輸到路，還需要商借用地，還有國軍砲擊訓練管制、海水潮汐及疫情爆發，影響早班、晚班施工進度，導致工程進度難以確保，經相關單位向廠商積極溝通、協調，得以順利完工，工務處也感謝各方配合。