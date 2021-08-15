受烟花颱風的影響，淡水區漁會針對轄內漁港，包含淡一漁港、淡二漁港全力清理漂流垃圾。（漁業處提供）

受烟花颱風的影響，淡水區漁會針對轄內漁港，包含淡一漁港、淡二漁港全力清理漂流垃圾。（漁業處提供）

受烟花颱風的影響，淡水區漁會針對轄內漁港，包含淡一漁港、淡二漁港全力清理漂流垃圾，還給漁港乾淨的環境外，另更號召熱心民眾，於7月30、31日在淡水沙崙石滬旁舉辦淨灘活動，邀請大家一起守護海岸環境。

淡水區漁會長期以來致力海洋環境與生態的維護與教育活動，每年均辦理多次的淨灘淨港活動，另外漁會也積極執行漁具回收，更率新北市各區漁會之首辦理海洋資收站及廢棄漁網回收再利用計畫，將海洋保育文化持續傳承，成效斐然；本次活動漁會全員出動，總幹事吳永寬更是一馬當先帶領著員工們一起淨灘，更號召84位民眾於海岸線淨灘，民眾一同為海洋盡一分心力。

鑒於淨灘對海洋環境保育的意義重大，更要謝謝熱心參與的民眾，準備了淡水石滬環保帆布包作為紀念小物。據漁會職員江小姐指出，活動舉辦的時間很趕，加上疫情的關係，本以為參與者意願偏低，但沒想到兩日就有84位民眾及職員攜家帶眷一同參與，看到孩子們撿拾海洋垃圾時開心的臉龐，以及淨灘後漁港回復原本的乾淨樣貌，江小姐表示十分感動，父母親若能夠帶著孩子們來淨灘，不失為一個機會教育，從小培養友善環境的正確觀念，未來他們定能成為維護海洋環境的主力軍。

漁業處表示，新北市海岸線綿長且樣貌多元，景觀秀麗，共有28個漁港，漁業處除感謝各區漁會長年來對環境清潔的努力，也希望民眾至海岸線及漁港時發揮公德心，務必將帶來的垃圾一併帶走，閒暇時分也歡迎踴躍參與各項淨灘活動，守護海洋，人人有責，大家共同親海、愛海，用行動一起為漁港及海洋的健康及環境永續努力，民眾若有意參與淡水區漁會淨灘活動，可關注淡水區漁會臉書專頁。