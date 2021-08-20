淡北道路完工示意圖。（新北市工務局提供）

立法院交通委員會委員今至淡北道路起點紅樹林捷運站，了解淡北道路推動進度，新北市政府期盼立法院督促中央，盡速核定爭取的40億元淡北道路補助款，與雙北攜手興建淡北道路，讓大淡水地區18萬民眾不再受困於交通惡夢。

新北市工務局指出，交通部公路總局維管的台2線，是淡水區連接台北市唯一的交通要道，車流龐大經常造成壅塞，發生意外事故時每每癱瘓淡水聯外動線，公路總局於1996提出改善台2線興建淡北道路計畫，1997年由台北縣政府接手，當時規劃淡水河北側沿河快速道路，雙層高架後改為平面道路。

歷經20多年努力，淡北道路終於在去年通過環保署二階段環評審查，全長約5.45公里，範圍跨及新北市與台北市，目前已完成工程設計及用地取得，整體工程經費預估約64.89億元，新北透過交通部向中央爭取約40億元（含台北市區路段9.47億元）經費補助。工務局表示，行政院雖允諾支持淡北道路，但遲未核撥工程補助款。

新北市副市長陳純敬表示，淡北道路是打通淡水地區交通壅塞的任督二脈，不僅可以解決淡水地區交通壅塞問題，更是連結雙北市的重要交通建設；雙北市府與公路總局已成立交通專案小組，完善雙北智慧交通管理路網，且針對北市民在意的分流問題，也已建立營運期間區域交通管理機制，最近將進一步召開地方說明會與地方溝通，希望中央全力支持。