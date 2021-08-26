葉元之邀集各客運公司工會理事長與新北市交通局舉行協調會。（葉元之提供）

新冠疫情三級警戒期間，雙北公車載運量大幅減少，公車業者營收僅剩平時的2至3成，司機也爆發離職潮。新北市議員葉元之接獲10餘家客運公司企業工會陳情，希望協助向新北市政府爭取比照台北市，補助5月中至7月每台市區公車7萬9000元。

葉元之昨（25）日邀集台北客運、欣欣客運、首都客運等10餘家客運公司企業工會理事長與新北市交通局辦理協調會，會中各工會理事長大吐苦水，以台北客運為例，5至7月營收短少約3億6500萬元，司機離職約30人占3％，雖然他們是勞方，但仍要站出來替公司爭取紓困，就是擔心公司撐不下去，看到公司經營困難，心裡也很難過。

葉元之表示，公車載客量至今仍只有3成8，各客運都在賠錢苦撐，司機收入也減少，不少人離職去開Uber或做外送員，公車業本來就缺工，9月1日學校開學後，計畫恢復正常班次，運能將更加吃緊。

交通局表示，若是完全比照台北市紓困方案，需要1.9億預算，新北市財源困難，不像北市這麼充裕，已發公文向中央爭取預算；市府也會協助公車業者行銷，幫忙把乘客找回來。

葉元之說，公車是許多人賴以生活的交通工具，為了紓緩公車的困難，會再跟市府爭取，就算不能比照台北市，但至少推出負擔的起的紓困方案，協助公車業者度過難關。