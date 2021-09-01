桃園市社會局先前推出敬老愛心卡，每月給予長者800點折抵車資，但受疫情影響，民眾降低出門意願，大眾公共運輸工具酌降班次，多名市議員建議，可將800點的使用範圍擴大，不要僅限於交通，才能讓民眾有感。對此社會局回應，點數沒辦法兌現成金錢，無法擴大到觀光及餐飲上。

市議員黃婉如指出，疫情期間長者不太願意出門，前幾個月疫情警戒升至三級，所有市府場館都不開放，大眾運輸系統不是停擺就是減班，敬老愛心卡立意良善，但現在恐會面臨點數用不完的狀況，希望可以擴大使用範圍。

市議員牛煦庭則建議，敬老愛心卡可以用於刺激小額消費，如休閒農場、觀光工廠等；對此社會局回應，開放票卡點數運用於消費購物與票卡補助的政策立意不同，現在還是積極與公車客運等業者簽約擴大可運用的範圍。

社會局老人福利科長趙樹堂指出，敬老愛心卡每月800點屬於點數錢包，且有上限值，若民眾這個月僅用600點，下個月只會補上200點，沒辦法直接當成現金使用。

桃園市敬老愛心卡107年執行1億3900萬、108年執行1億8100萬、109年執行1億8900萬。趙樹堂說，今年編列2億元，目前1至6月已執行約9150萬元，受疫情影響今年5、6月公車捷運服務人次及補助金額的確有響下降。

不過疫情稍微已緩解，公車及捷運搭乘情形將回升，預估今年預算金額大致可執行完竣。另外，社會局補充，愛心計程車截至6月已補助約3260萬元，估算整年度補助金額達6400萬元，較去年整年補助約5100萬元增加約25％。