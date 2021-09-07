過去十年來，使命感可以提高績效這種觀念，幾乎成為大多數人的看法。在一項調查中，每五位執行長中就有四位同意，「企業未來能否成長和成功，取決於是否找到以價值觀驅動的使命，並在利潤和使命之間取得平衡」，以及「賦予員工切身的使命感，讓他們有機會做更加以使命為導向的工作，不管對企業還是對員工都有好處，是雙贏的作法」。

這種轉變跟很多原因有關，肯定有不少企業是希望獲得良好的聲譽，或純粹只因為眼前這是有利的作法。有愈來愈多企業感到有必要表現出自己「有所作為」，也有很多企業已經意識到共同使命是推動轉型和成長的重要途徑。

這種變化背後的另一大原因，是近年有大量研究顯示， 企業若能真心追求使命，並實行高績效工作系統，通常結果會反映到財務表現上。例如，麻省理工學院學者珊妮普·湯恩（Zeynep Ton）的《好工作策略》（The Good Jobs Strategy）一書指出，好市多（Costco）、梅卡多納（Mercadona）等零售業龍頭因為重新設計營運模式，鼓勵員工持續學習和自主解決問題，所以表現優於競爭對手，給員工的待遇也比業界高出許多。還有其他學者以多年的數據和嚴謹的使命衡量方法，證明高員工滿意度加上以使命為導向的經營策略，可以提高股東總報酬率。

世界正在發生的變化，使得企業愈來愈需要有使命感。 公眾的期望在改變，目前全球有 73% 人口期望企業解決當前人類社會的重大問題，千禧世代和他們之後的世代在找工作的時候，會積極尋找有意義、有使命感的工作。另一方面，企業與公眾之間的信任鴻溝正在擴大，有三分之一的員工不信任雇主；信任企業的精英人士比例是 82%，一般大眾卻只有 72%。

此外，還有一些意義更重大的改變正在發生。人類社會面臨的問題愈來愈急迫，許多企業領袖已經意識到，合乎道義的作為顯然是當務之急。我跟幾百位商界領袖討論過他們創造共同價值的策略，對於這其中的商業考量，他們全都能侃侃而談，但私底下，在走廊上遇到或一起去喝一杯的時候，幾乎所有人都告訴我，驅使他們這麼做的其實是強烈的使命感——是氣候變遷所帶來的生存危機，是整個產業需要重新建構，是希望改變醫療照護體系，是企圖挽救垂死的海洋 ⋯⋯ 推動著他們一步步向前。

有人說，這是虛偽的雙重標準，但我認為這種使命感是重新想像資本主義的重要基礎。企業領袖必須意識到，他們得找到既能賺錢、又對社會有意義的模式，才能解決當前人類社會的重大問題。不論是發掘能創造共同價值的新商業模式、讓新商業模式能付諸實現，還是構建強大社會不可或缺的好工作和好的工作環境，都要靠使命導向的領導方式。

儘管許多企業想把使命融合到營運中，卻是有心無力。這些企業的使命宗旨要不就是不夠明確，要不就是沒有跟策略結合，或無法有效傳達給員工。這種脫節的部分原因，在於許多企業領袖仍然死抱泰勒主義不放，又或者不願意在職場上表現得太過感情用事。但這當中還有一個更大的結構性障礙，那就是全球投資人的短視無知。投資人如果始終要求盈餘要每季穩定成長，無法了解或無從衡量使命的價值，企業要進行邁向使命導向所需的長期投資，大概就會非常困難。

(本文摘自《重新想像資本主義》/天下雜誌出版)

【內容簡介】

誰說永續、獲利只能二選一？

本書為投資人和企業經營者提供實際作法

全面實踐ESG，打造兼具永續與獲利的新商模

曾經帶動經濟成長、創造榮景的資本主義，如今也讓我們付出慘重代價：氣溫持續上升、信任不斷下降、價值體制崩壞，企業背負著惡名，也飽嚐苦果，需要新的經營模式來化解危機！

本書作者、名列哈佛大學25位「校級教授」之一的韓德森，是當今研究環境、社會、公司治理（ESG）領域的權威，她指出，「為了賺快錢，我們正在摧毀世界、破壞社會的根基。在整個系統分崩離析之前，我們必須跨越股東價值極大化的簡單思維。」

韓德森以其在經濟學、心理學和組織行為方面的嚴謹研究，加上過去15年來與Nike、IBM、聯合利華、沃爾瑪、豐田汽車等多家企業合作的結果，找出可以在獲利的同時也兼顧永續，並為社會的公平與正義負起責任，甚至可以賺更多的具體方法。

書中援引不同產業、不同規模的大量實例，為經營者提供價值理念、金融財務、公司治理、領導力，乃至社會體制等面向上的變革新方向。包括：

將「利社會」納入企業願景；

視員工為事業夥伴，打造共同使命；

奉行ESG永續指標，削減投資人權力；

與同業、供應鏈、第三部門結為同盟；

重建體制、整頓政府。

而身為個人，當然也能發揮影響、成為改變的力量。就從累積生活中微小的行動開始，包括：想想自己生命中最重要的是什麼；身體力行地做對環境有益的事；把價值觀融入工作中；進入政府部門工作；加入你認同的政治團體，為理念發聲；好好照顧自己，也要記得樂在其中。

【作者簡介】瑞貝卡．韓德森 Rebecca Henderson

韓德森是哈佛大學商學院教授暨哈佛氣候變遷專案小組共同主席，身兼美國國家經濟研究局研究員、英國國家學術院院士，名列Thinkers50 （2015）「最具影響力的改造資本主義思想家」。她是當今研究環境、社會、公司治理（ESG）領域權威，也是引領企業組織變革和策略轉型的先驅人物，曾在MIT史隆管理學院教授組織創新長達20年。

哈佛商學院僅有25位「University Professor」（校級教授），韓德森名列其中，並獲頒「麥克亞瑟教授」的殊榮。她是IBM、Motorola、思科、禮來、聯合利華、P&G等財星500大公司的顧問，曾任生技醫藥公司安進、愛德士（Idexx）、聯合利華董事。

韓德森見解獨到、說服力強，她在哈佛商學院開設的「Reimagining Capitalism」課程，備受好評，也是本書內容的原型。書中精闢解讀她第一手見證的企業永續轉型案例，這些企業因爲轉向永續發展的思維，不僅開拓了企業的視野，更建立起顧客、員工和供應商的信任感和參與感，創造新一波成長曲線。

【譯者簡介】張靖之

台灣大學中文系畢業，輔系人類學，英國劍橋大學漢學碩士，曾任雜誌主編、叢書主編及版權總監。近期譯作有《氣候緊急時代來了》、《馬格蘭的街拍智慧》、《艾力克．克萊普頓自傳》、《如何避免氣候災難》（合譯）等。熱愛文字、真理及大自然，關注氣候與環境議題，賜教信箱：[email protected]