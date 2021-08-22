內政部行政法人機構 國家住宅及都市更新中心 近年持續在各地大興土木規劃與興建社會住宅，但卻遭地方批評「有地就蓋、想蓋就蓋」，完全是先斬後奏，無視各地的需求與聲音。

國住中心近日公告上網招標規劃與興建新北市 淡水區1500戶社會住宅，由於問題繁多，又未事先與地方居民溝通，遭當地居民反彈。新北市議員陳偉杰批評，為了實現蔡英文總統的政見拼命蓋社會住宅，卻無視在地居民的聲音，淡水目前真正需要的是興建淡北道路及淡海新市鎮二期重新規劃儘速完成，但這兩案都因政治及相關原因卡關至今，很明顯中央政府的建設只分藍綠，根本不顧民眾需求。

陳偉杰指出，政府為了達成蔡總統的政見，住都中心到處獵地興建社會住宅，這次公告的兩處淡水區社會住宅「淡海安居」、「淡金安居」，並未與地方及地方民代溝通、也沒徵詢附近居民意見即上網公告招標，完全無視地方民眾聲音。陳偉杰直接點出住都中心的六大錯誤：

一、社會住宅規劃並未與地方及當地民代、居民充分溝通，完全就是先斬後奏、獨斷專行，不顧在地居民的意見。

二、規劃地點太過隨便，想蓋就蓋、有地就蓋，反正目標就是達成興建社會住宅總戶數20萬戶，根本不管各地的區域規劃及各項主、客觀條件是否符合。

三、淡水地區空屋率將近20％，房價也相對便宜，政府如果有心，以淡水區為例：應該將社會住宅興建經費用以低利貸款，協助青年購屋；或者以租金的方式，實質補貼予民眾，如此兩全其美的方式中央政府何樂而不為？

四、就算必須興建社會住宅也要有優先順序，不應一次1500戶全數興建，應視區位需求採逐步到位方式，讓社會住宅符合在地需要，也讓週遭居民能夠適應與理解。

五、淡水地區交通建設還沒到位，目前除了興建中的 ＃淡江大橋 外，通過二階環評的聯外交通 ＃淡北道路 遭中央卡關，卻先讓大批新居民入住淡水，只會讓淡水的交通更加惡化。

六、應先完善淡水地區交通與產業基礎建設，讓淡北道路優先進行興建、同時解決延宕30多年的淡海新市鎮二期規劃徵收，再依現況需求規劃興建社會住宅，而非本末倒置先把新居民拉進來再說。

陳偉杰強調，區域規劃首重交通，淡水近幾年因淡海新市鎮規劃且房價較為低廉，所以移入許多新居民，但目前空屋也不少。如今新居民移入、還有原淡水居民再加上五所大學的學生，讓連接台北市的 台二線 每天都塞車，如遇假日觀光人潮的湧入，交通更是大打結，早已成為淡水民眾的惡夢。

陳偉杰批評，原本已推動多年的淡北道路，在去年一月就已通過二階環評，卻因政治力介入而卡關至今。中央政府一面讓黨籍立委去阻撓、一面又推給雙北市自己去溝通協調，而中央興建社會住宅卻完全都不用與地方溝通，造成淡北道路還在拖，而社會住宅進度卻很快，擺明就是因為淡北道路非中央建設，且雙北又非民進黨執政，所以想趁機卡關淡北道路，並讓社會住宅強渡關山做政績。