澎湃新聞報導，江蘇揚州市衛健委副主任尹成雷26日下午在第28場疫情防控專題記者會通報，25日0-24時，揚州無新增本土確診病例，全市累計報告本土確診病例569例。但也通報，揚州持續對部分地區開展核酸檢測，共採樣、檢測56.3萬人，截至25日24時，發現1例在核酸檢驗10次陰性後，檢測結果異常復陽，為封控管理社區居民，已交由該市市疾控中心復核。

尹成雷表示，25日晚間，在核酸篩查中，發現1例核酸檢測結果異常，26日上午經揚州市疾控中心復核結果為陽性。該陽性人員已轉運至揚州市第三人民醫院診斷。流行病學調查、相關人員排查追蹤、採樣檢測、隔離管控以及相關場所終末消毒等措施，全面展開。

尹成雷透露，該陽性人員居住地為蜀岡－瘦西湖風景名勝區，城北街道瘦西湖福苑社區，為封控管理社區。

該陽性人員8月5日、7日、9日、11日、12日、14日、15日、16日、17日、22日先後參加了10次核酸檢測，結果均為陰性。目前流調工作還在進行中。

尹成雷指出，為管控病毒傳播風險，已將該陽性人員共同居住人員、25日核酸篩查混檢同管、前後管人員、22日核酸篩查混檢同管人員以及同一住宅單元人員共72人作為密接，同樓棟其他人員79人作為次密接管理。

尹成雷表示，截至8月26日14時，已全部落實集中隔離措施，首次核酸檢測結果均為陰性；對陽性人員相關場所的物品、環境等進行採樣，共採集樣本93份，正在檢測中，後續結果將及時通報。