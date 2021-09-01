9月1日開學日到來，不少學生通勤族選擇搭乘大眾運輸，台北捷運運量再度攀升，上午尖峰時段達35.6萬人次，相比同期增加23％，人潮明顯多了不少，公車旅次亦有回溫趨勢。雖然乘客順利回流，但客運業者透露，疫情間已有多達150位司機離職，短時間無法恢復到疫情前的班次盛況。

雙北市區公車、捷運在疫情期間受創極深，加上屢傳出司機、站務員確診，導致運量慘跌7成以上，但隨著疫情進入二級警戒，加上各企業恢復正常上班上課，各級學校也自今日開始陸續開學，因此搭乘旅次皆有所收穫。

北捷統計，今日早上6至9時尖峰運量約達35.6萬人次，與上周8月25日同時段的28.9萬人次相比，載運量增加約23％，算是可預期的漲幅，但與疫情前差距仍多，舉例而言5月11日運量就有44.7萬人，相比之下仍減少20％。

身兼首都、三重、大都會、台北客運總經理李建文指出，公運處考量即將開學，早在8月24日要求北市公車路線、班次全面恢復營運，班次必須調整回來，因此8月24日、25日載客量的確有回溫，大約恢復到疫情前的5成至，加上今日適逢中小學開學，初估會恢復到6成5，實屬喜事，但要回到過往盛況其實不容易，因為大部人民眾都還是選擇使用私人運具。

雖然大眾運輸旅客搭乘數漸漸攀升，正是需要司機的時機，但客運業缺工情況卻意外加劇，李建文指出，不少駕駛在疫情間離職，轉而進入物流業或退休回家或待業休息，也導致各家業者在調整班次時有些勉強，要即刻恢復到疫情前的正常運輸輛需要不少時間。

「光疫情期間就少了150位司機。」李感嘆，他旗下有5間客運公司，每間幾乎都流失30位人才，人數多到幾乎可以繞台北博愛特區一圈，除了希望能聘回原來的駕駛，北市勞動局及公運處也正在協助徵才事宜， 維持公車量能。